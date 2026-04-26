'마라톤 2시간 벽 깨졌다!' 캐냐 사웨, 런던 마라톤서 1시간59분30초

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[스포츠조선 박찬준 기자]마라톤 풀코스 '2시간의 벽'이 깨졌다. 사바스티안 사웨(케냐)는 26일(한국시각) 영국 런던에서 열린 2026년 런던 마라톤에서 42.195㎞ 풀코스를 1시간59분30초에 완주했다.

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이는 켈빈 키프텀(케냐)이 2023년 10월 시카고 마라톤에서 세웠던 기존 세계기록(2시간00분35초)보다 1분 이상 빠른 기록이다. 사웨는 인류 역사상 처음으로 꿈의 기록 '서브 2'(2시간 이내에 마라톤 풀코스 완주)를 달성한 선수가 됐다.

앞서 엘리우드 킵초케는 1분59초40으로 통과하며 2019년 최초로 2시간 이내 42.195㎞를 뛰었지만, 통제된 조건 하에서 진행된 기록이라 공식 기록으로 인정받지 못했다. 공식 대회가 아닌 41명의 페이스메이커가 바람의 저항을 막아주는 등 킵초게가 2시간 벽을 무너뜨리는 것을 목표로 치러진 이벤트였기 때문이다.

사웨는 하프 지점을 1시간29초로 주파했다. 이미 세계 신기록 페이스였지만, 사웨는 레이스 후반부 더욱 속도를 높였다. 사웨는 결승선 10km를 앞두고 폭발적인 스피드를 보이며 놀라운 기록을 세웠다. 그는 후반부를 단 59분01초 만에 완주했다. 세계육상연맹은 '경기 초반부터 기록 경신을 예고했다. 선두 그룹은 5㎞ 지점을 14분14초(2시간00분03초 페이스)에 통과했다. 하프지점 통과 시간은 1시간00분29초'라면서 '승부는 30~35㎞ 구간에서 갈렸다. 사웨가 치고 나갔다. 이후 5㎞를 13분42초에 끊으며 2시간 벽 돌파 가능성을 현실로 만들었다'고 설명했다.

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"언젠가는 내가 2시간 이내에 마라톤을 완주하는 선수가 됐으면 좋겠다"고 한 사웨는 'BBC'와의 인터뷰에서 "기분이 좋다. 정말 행복하다. 내게는 잊지 못할 날이다"고 했다. 이어 "경주 초반 좋았다. 결승선에 가까워질수록 몸 상태가 좋았다. 마침내 결승선에 도착해서 시간을 확인했는데, 정말 신났다"고 했다. 사웨는 지금까지 참가한 네 번의 마라톤에서 모두 우승을 차지했다.

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사웨가 놀라운 기록을 만들었지만, 2위를 차지한 요미프 케젤차도 역사에 남을 레이스를 펼쳤다. 이날이 데뷔전이었던 케젤차는 2시간 이내 완주에 성공한 두 번째 선수가 됐다. 그는 1시간 59분 41초의 기록으로 2위를 차지했다. 2위 케젤차에 이어 3위 제이컵 키플리모(우간다)도 2시간00분28초를 기록, 종전 세계기록보다 빨리 달렸다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com