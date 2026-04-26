'원조 왕사남' 정태우, 아역 시절 수입 최초 고백 "영화 한 편 300만원=아파트 전셋값"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 정태우가 아역 시절 수입을 밝혔다.

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26일 방송된 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'에서는 '왕과 사는 남자' 열풍 속 '원조 단종'으로 화제를 모으고 있는 39년 차 배우 정태우가 출연해 경북 영덕으로 떠났다.

이날 정태우는 39년 차 베테랑 배우의 아역 시절 비화를 공개했다. 정태우가 어린 시절 미국 수입품이 있었다는 이야기를 하자, 허영만은 "방송 나와서 그 정도 수입은 있었겠다"고 했다.

이에 정태우는 "제가 1988년에 '똘똘이 소강시' 강시 영화를 대만에서 찍었다"면서 "그 영화로 300만 원을 받았다. 그 당시에 엄청 많이 받은 거다"라고 밝혔다. 당시 300만 원은 작은 아파트 전셋값 정도된다.

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이어 정태우는 아역배우 시절 "조금 귀엽고 깜찍하게 생겼었다. 그러니까 오디션 장소에 갈 때마다 제가 등장하면 다들 똥 씹은 표정이었다. '정태우가 왔네', '쟤가 하겠네'라고 했다. 어릴 때는 똘망똘망하게 잘했다고 하더라"고 셀프 자랑을 해 눈길을 끌었다.

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olzllovely@sportschosun.com