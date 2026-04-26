변영주 감독, 故 이선균 떠올리며 오열 "경찰·검찰 평생 용서 못해"

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[스포츠조선 이지현 기자] 영화감독 변영주가 배우 이선균을 떠올리며 여전한 그리움과 함께 강한 심경을 드러냈다.

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변영주는 지난 23일 유튜브 채널 '씨네드라이브' 콘텐츠 '방은진과 차타고'에 출연해 영화 '화차'(2012) 작업 당시를 회상하며 이선균과의 특별한 인연을 언급했다. 그는 "수많은 배우가 있지만 감독에게 '내 편' 같은 감정을 주는 배우는 흔치 않다"며 "선균이는 그런 배우였다. 그를 잃은 건 단순히 배우 한 명이 아니라 한국 영화를 만드는 감독들에게는 동지를 잃은 것"이라고 강조했다.

이어 촬영 비하인드도 전했다. 변영주는 "예산과 시간 모두 부족해 촬영이 굉장히 빡빡했다"며 "마지막 촬영 날에도 무리한 요구를 했는데, 선균이가 '15분만 달라. 감정은 달라질 수 있지만 동선은 맞추겠다'고 하더라"고 회상했다. 촬영 종료 후 배우들과 함께했던 자리까지 떠올리며 "이선균, 김민희, 조성하 등 배우들과 스태프들 덕에 영화가 완성될 수 있었다"고 덧붙였다.

또한 일본 원작자 미야베 미유키와 관련된 일화도 공개했다. 그는 "'화차'를 가장 좋아한다며 선균이와 다시 작업해 달라고 또 다른 소설 '이유' 시나리오를 주려 했는데, 그때 일이 그렇게 됐다"며 "이후 출판사 대표가 선균이 묘에 인사를 하고 나를 찾아와 '이유'를 영화로 만들어 달라고 했다. 이 모든 건 '화차'를 함께한 인연 덕분"이라고 말했다.

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무엇보다 변영주는 고인의 죽음과 관련된 수사 과정에 대해 강한 유감을 표했다. 그는 "검찰과 경찰이 아직도 용서가 안 된다. 아마 평생 용서하지 못할 것"이라며 울분을 토로했다.

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한편 편한이선균은 2023년 10월 마약류 관리법 위반 혐의로 경찰 수사를 받던 중, 같은 해 12월 세상을 떠났다. 이후 문화예술계에서는 과도한 수사 과정과 언론 노출에 대한 비판이 이어졌고, 봉준호를 비롯한 2000여 명의 문화예술인들이 연대 성명을 통해 제도 개선을 촉구하기도 했다.

olzllovely@sportschosun.com