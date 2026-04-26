김숙, 절친 축의금 무조건 '1000만 원'…"송은이·이영자, 결혼 안해 돈 굳어"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 김숙이 절친들을 위해 무려 '1,000만 원'이라는 거액의 축의금을 준비해 뒀다고 밝힌다.

Advertisement

오늘(26일) 방송되는 KBS 2 TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 축의금 적정 액수를 두고 출연진 사이의 불꽃 튀는 갑론을박이 펼쳐진다.

이날 방송에서 김숙은 "내 절친 축의금 기준은 무조건 1,000만 원"이라고 선언해 스튜디오를 충격에 빠뜨렸다. 하지만 이내 씁쓸한(?) 미소를 지으며 반전 비화를 공개했다.

김숙은 "문제는 내 절친인 송은이, 이영자, 최화정, 최강희가 도무지 결혼을 안 해서 축의금이 그대로 굳어 있다"고 고백해 현장을 폭소케 했다.

Advertisement

이어 그는 "제발 어서 결혼해라. 이제는 은혜를 갚고 싶다"며 절친들의 결혼을 간절히(?) 응원해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

김숙의 통 큰 배려는 앞서 '축의금 5만 원' 소신을 밝힌 엄지인 아나운서와 대조되며 더욱 화제를 모았다.

엄지인은 직속 후배 남현종에게 "내 결혼식에 오지 않았으니 5만 원이 적당하다"며 현실적인 사내 기준을 제시했고, 이에 전현무와 박명수는 "요즘 식대도 안 나온다"며 거세게 반발했다.

Advertisement

전현무는 한술 더 떠 "나는 축의금으로 낸 총액만 억 단위"라며 '축의금계의 큰 손' 면모를 과시하기도 했다.

Advertisement

결혼과 돈에 얽힌 스타들의 리얼한 가치관과 김숙의 천만 원 주인공이 과연 나타날 수 있을지는 오늘 오후 4시 40분 '사당귀' 본방송에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com