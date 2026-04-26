[현장인터뷰]'3경기 무승→이승우 선발' 정정용 "결국은 결과" vs '원정 10연전 시작' 박태하 "좋은 분위기 쉽지 않다"

사진제공=한국프로축구연맹

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[전주=스포츠조선 김가을 기자]"결국은 결과다."

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정정용 전북 현대 감독의 말이다.

전북 현대는 26일 전주월드컵경기장에서 포항 스틸러스와 '하나은행 K리그1 2026' 10라운드 홈경기를 치른다.

상황은 썩 좋지 않다. 전북은 최근 세 경기에서 1무2패를 기록하는 데 그쳤다. FC서울에 0대1로 패했고, 강원FC와는 1대1로 비겼다. 직전 인천 유나이티드와의 대결에선 1대2로 고개를 숙였다.

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결전을 앞둔 정 감독은 "선수들이 자긍심을 갖고 있는 팀이다. 그리고 홈이다. 우리의 긍정 문화가 깨지고 있다. 새롭게 준비하는 시간이다. 다시 뭉치는 시간이고, 자극제가 되는 것은 분명하다. 긍정적인 방향으로 흘러가지 않을까 생각한다. 그에 맞게 전략적으로 준비했다"며 "결국은 결과"라고 했다.

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전북은 4-2-3-1 전술을 활용한다. 모따가 최전방 공격수로 나선다. 이승우, 강상윤, 이동준이 뒤에서 힘을 보탠다. 수비형 미드필더로 김진규와 오베르단이 발을 맞춘다. 수비는 김하준, 김영빈, 조위제, 김태환이 담당한다. 골문은 송범근이 지킨다.

일부 변화가 있다. 왼쪽의 김승섭과 최우진이 벤치에서 경기를 시작한다. 대신 이승우와 김하준이 투입된다. 정 감독은 "타이밍상 한 번 바꿔야 했다. 뎁스가 약한데, 로테이션 타이밍이 중요한 것 같아서 그렇게 했다. 일부 선수들이 풀 게임을 뛰었다. 체력적으로 할 수 있는 부분도 있을 것 같아서 결정을 내렸다"고 설명했다.

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이에 맞서는 포항은 길고 긴 원정 10연전의 첫 발을 뗐다. 포항은 경기장 상황 탓에 한동안 홈 경기를 치르지 못한다.

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경기 전 박태하 포항 감독은 "좋은 분위기를 가지고 가고 싶은데 쉽지 않다. 매 경기 결과에 따라 달라진다. 초반이긴 한데 FC서울만 잘 나간다. 다른 팀들은 다 비슷비슷하다"며 "홈 8경기 장단점이 뚜렷했다. 결과가 나쁘면 다른 때보다 충격이 더 컸다. 부담스러운 것이 자연스레 생겼다. 원정 경기의 부담을 떠나서 우리가 아쉬운 결과를 갖고 출발하게 됐다. 오늘이 첫 경기다. 결과를 내기 위해 집중해야 한다"고 말했다.

포항은 4-3-3 포메이션이다. 어정원, 이호재, 트란지스카가 스리톱을 형성한다. 중원은 황서웅, 기성용, 김동진이 위치한다. 포백에는 김호진, 전민광, 박찬용, 강민준이 자리한다. 골키퍼 장갑은 황인재가 착용한다.

박 감독은 "매번 그렇지만 경기에서 어떤 변수가 발생할지 모른다. 퇴장 등 이슈가 생기면 경기 자체가 정말 힘들다. 경기력 자체도 그렇지만 경기가 소극적일 수밖에 없다. 선수들에게 조심하라고 얘기하지만, 어떤 상황이 될지 모른다"고 했다.

전주=김가을 기자 epi17@sportschosun.com