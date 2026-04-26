'현빈♥' 손예진, 짐볼 위에서 '후덜덜' 투혼…"떨어지면 죽는다" 완벽 코어 힘 공개

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 손예진이 고난도 운동 영상과 함께 건강미 넘치는 근황을 전하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

Advertisement

26일 손예진은 자신의 SNS를 통해 "떨어지면 죽는다..후덜덜 운동하세요"라는 문구와 함께 헬스장에서 운동에 매진 중인 동영상을 게재했다.

공개된 영상 속 손예진은 짐볼에 등과 어깨만 기댄 채 몸을 수평으로 유지하며 근력 운동에 집중하고 있다.

흔들리는 짐볼 위에서도 흔들림 없는 자세로 덤벨을 들어 올리는 모습에서 그간의 꾸준한 노력을 짐작게 한다.

Advertisement

특히 출산 후에도 여전히 탄탄한 보디라인과 완벽한 코어 힘을 자랑해 '자기관리의 정석'임을 입증했다.

Advertisement

손예진은 운동의 고단함을 "떨어지면 죽는다"라는 재치 있는 표현으로 승화시키며 팬들에게 운동을 독려했다.

평소 단아하고 청순한 이미지와 달리, 땀 흘리며 열정적으로 운동하는 모습은 누리꾼들 사이에서 큰 화제를 모으고 있다.

Advertisement

영상을 접한 팬들은 "현빈이 반할 만한 열정이다", "출산한 거 맞나요? 코어 힘 대박", "멘트 너무 귀엽다, 오늘부터 나도 운동 시작" 등의 뜨거운 반응을 보이고 있다.

Advertisement

한편, 손예진은 배우 현빈과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있으며, 현재 차기작 검토와 함께 광고 및 화보 촬영 등 바쁜 일상을 보내고 있다.

narusi@sportschosun.com