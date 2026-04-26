'박성광♥' 여성암 투병 이솔이, 밥 먹자마자 위경련..."순둥이 된 내 위"

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[스포츠조선 김수현기자] 오랜 유방암 투병으로 몸이 약해진 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 달라진 몸상태 근황으로 안타까움을 자아냈다.

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26일 이솔이는 "오랜만에 야채곱창 먹고 바로 위통...너무나 순둥이가 돼버린 내 위. 자극적인 거 못 먹어요 이제"라며 속상해 했다.

이어 "몸이 좋아하는거랑 내가 좋아하는거랑 다르다는 것이 속상하구만요"라고 현재 몸 상태에 대한 현실적인 고민을 전했다.

오랜만에 친구들과 불금 나들이를 나선 이솔이는 "말리지마"라며 한껏 들떴지만 자극적인 저녁 식사에 금방 탈이 나 안타까움을 자아냈다.

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이솔이는 "결국 위경련 와서 힘들었지. 다행히 약국이 열려있지 뭐야"라며 속에서 음식을 받지 않는 탓에 약을 복용해야 했던 상황도 전했다.

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한편 이솔이는 지난 2020년 개그맨 박성광과 결혼, SBS '동상이몽2-너는 내 운명'을 통해 결혼 일상을 공개해왔다.

지난해 4월 여성암 투병을 고백했던 이솔이는 "암의 성질도 좋지 않았기에 1년, 3년을 더 살 수 있을지조차 알 수 없는 상황에서 큰 좌절을 겪었다. 6개월간 수술과 세포독성 항암치료를 받았고 정말 힘든 시간을 버텼다"고 고백했다.

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현재 항암 치료를 마치고 정기 검진을 받고 있는 이솔이는 건강하게 몸을 관리하는 근황을 공개하고 있다.

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shyun@sportschosun.com