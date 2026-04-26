허수봉 연봉 8억 + 인센티브 5억! V리그 남자부 FA 종료

6일 천안 유관순체육관에서 열린 V리그 챔피언결정전 현대캐피탈과 대한항공의 경기. 3차전 승리한 현대캐피탈 허수봉이 환호하고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.06/

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[스포츠조선 한동훈 기자] V리그 FA 최대어 허수봉이 다가오는 시즌 연봉 총액 13억원에 현대캐피탈과 재계약했다.

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한국배구연맹(KOVO)은 26일 2026년 남자부 FA 16명 계약 결과를 발표했다. 허수봉을 비롯해 13명이 원소속팀에 잔류했다. 김도훈이 KB손해보험에서 OK저축은행으로, 장지원이 한국전력에서 KB손해보험으로, 이민규가 OK저축은행에서 한국전력으로 이적했다.

협상은 시즌 종료 3일 뒤인 13일 시작됐다. 26일 오후 6시까지 2주 동안 진행했다. 13명이 원소속팀에 잔류했다.

연봉 2억5000만원 이상 선수는 A그룹으로 분류된다. A그룹 선수를 영입하면 전 시즌 연봉 200%와 보호선수 5인 외 1명을 보상해야 한다. 보상선수 없이 연봉 300%도 가능하다. B그룹은 연봉 1억원 이상 2억5000만원 미만 선수들이다. 보상선수 없이 연봉 300%만 지불하면 된다. 연봉 1억원 미만은 C그룹에 해당된다. 보상금은 연봉 150%.

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올 시즌 A그룹은 12명, B그룹 3명, C그룹 1명이었다.

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구단별로는 우리카드가 4명(박진우A 오재성A 이상현A 김영준B)으로 가장 많았다. OK저축은행도 3명(정성현A 이민규A 박창성A)이 나왔다. 삼성화재(이상욱A 김우진A) 대한항공(조재영A 유광우B) 현대캐피탈(황승빈A 허수봉A) 한국전력(하승우A 장지원B)이 2명씩 배출했다. KB손해보험은 1명(김도훈C)으로 집토끼 단속 부담이 제일 적었다.

우리카드는 FA 4명을 전원 잔류시켰다. 현대캐피탈은 허수봉에게 13억원(연봉 8억원 인센티브 5억원) 황승빈에게 6억원(연봉 4억원 인센티브 2억원)을 안기며 지갑을 시원하게 열었다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com