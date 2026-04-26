정지선 셰프 子, 13살에 주식 투자로 30배 수익 "한 달 30만 원 써"

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[스포츠조선 이지현 기자] 정지선 셰프가 아들 우형 군이 13살에 주식 투자 수익금을 밝혔다.

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26일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 정지선 셰프의 아들 우형이 중국집 후계자 수업을 시작했다.

이날 초등학교 6학년이 된 우형은 남다른 피지컬을 자랑했다. 2년 전 160cm 신장으로 또래보다 훨씬 큰 체격을 자랑했던 우형은 현재 키가 173cm, 발 사이즈 300mm로 성인 남성 버금가는 피지컬을 자랑했다. 정지선의 키를 훌쩍 넘은 우형의 모습에 전현무는 "나랑 키가 똑같아"라며 깜짝 놀라고, 김숙은 "몰라보게 자랐다. 든든할 것 같아"라며 감탄했다.

"엄마를 따라다니며 사업가라는 꿈이 생겼다"라고 밝힌 우형을 위해 정지선은 포항 시장 투어를 함께 하며 본격 후계자 수업을 했다. 우형은 시장 상인들이 정지선을 알아보자 엄마에게 팔짱을 끼는가 하면, 상인들의 사진 요청에 직접 찍어주며 든든한 모습을 보였다.

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음식에 늘 진심인 우형은 "포항에 왔으면 포항에서만 먹을 수 있는 음식을 먹어야 한다"라며 SNS로 찾은 특이한 맛집으로 엄마를 데려갔다.

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정지선은 우형이 주식 투자를 하고 있다고 밝혔다. 그는 "예전부터 숫자 놀이를 좋아했는데, 실직적으로 주식에 관심이 많다"고. 우형은 "아빠가 5000원 주고 시작한게 여기까지 왔다"면서 첫 투자에 2만 원 수익이, 그 다음에 15만 원 수익이 났던 스토리를 이야기했다. 그러면서 우형은 "주식으로 번 돈은 제 계좌에 있다. 20만 원 정도 벌었다"고 엄마에게 밝혔다.

초등학생의 주식 투자에 대해 의견이 분분했다. 전현무는 주식투자에 찬성하는 반면, 박명수는 "지금은 학업에 열중 해야 한다"고 맞섰다.

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하지만 우형은 "요즘 한 달에 돈을 너무 많이 쓴다"면서 "한 달에 20~30만 원을 쓴다"고 이야기해 엄마를 더욱 분노케 했다. 정지선은 "네가 돈을 쓸 데가 어디 있지?"라고 말한 후 우형의 용돈이 5만원인데 30만원을 소비하는 것에 의문을 제기했다. 그러자 우형은 "돈을 어디에 쓰는지 모르겠다"면서도 한 달 용돈이 적다고 맞섰다. 사춘기에 접어든 우형은 엄마의 말에 지지 않고 말대꾸를 계속 해 분노를 더욱 키웠다.

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olzllovely@sportschosun.com