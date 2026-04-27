문지인, 시험관 12번 실패 후 '자연 임신' 기적 "토할 정도로 힘들어 때려치웠다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 문지인·김기리 부부가 임신 소식을 전하며 그간의 고충을 솔직하게 털어놨다.

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26일 유튜브 채널 '지인의 지인'에는 '첫 만남썰부터 정자 꿀팁(?)까지'라는 제목으로 김기리와 함께한 Q&A 영상이 공개됐다.

영상에서 두 사람은 "갑자기 만나서 금방 친해졌고, 결혼도 빠르게 진행됐다"며 "결혼 팍, 임신 빡 이런 느낌이었다"고 유쾌하게 입을 열었다.

하지만 임신까지의 과정은 결코 쉽지 않았다. 문지인은 시험관 시술을 언급하며 "이겨냈다고 말하기 어렵다. 못 이겨 내고 사실 때려치웠다. 견디는 영역이었다"고 털어놨다. 이어 "1년 동안 자연임신, 인공수정, 시험관을 반복하면서 12달이니까 12번 계속 실패한 느낌이었다"고 고백했다.

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특히 그는 "검사도 너무 많았고, 결과도 좋지 않았다. 심리적으로도 굉장히 힘들었다"고 당시를 떠올렸다. 김기리 역시 "주사를 맞는 과정부터 우울감이 쌓인다. 배에 여러 번 주사를 맞고, 마지막엔 토하기까지 했다"며 "실패 후 찾아오는 생리와 통증, 우울감이 반복되면서 데미지가 누적됐다"고 설명했다.

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결국 두 사람은 시험관을 중단했고, 이후 자연임신에 성공했다. 문지인은 "디톡스와 체질 관리 등을 하며 다시 시도했는데, 생리통이 개선되는 변화도 있었다"며 "결과적으로 자연임신이 됐다"고 전했다.

아기의 태명도 공개됐다. 두 사람은 "태명은 '생명'이다. 의미 있는 성경 구절에서 따왔다"며 남다른 애정을 드러냈다. 또 성별에 대해서는 "젠더리빌 때 공개하겠다"며 기대감을 높였다.

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한편 문지인은 개그맨 김기리와 지난 2024년 5월 결혼식을 올렸다.

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olzllovely@sportschosun.com