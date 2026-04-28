이종혁, 두子 모두 연기 전공..'동국대·중앙대' 삼부자 탄생 '깜짝'

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이종혁이 '라디오스타'에 출연해 유선과의 연극 재회 비하인드부터 두 아들 탁수와 준수의 연기 DNA, 그리고 현실 아빠의 일상 에피소드까지 풀어내 큰 웃음을 준다.

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오는 29일 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희)는 이종혁, 유선, 전소미, 이대휘가 출연하는 '다시 뭉친 사람 나야 나, 나야 나! 뭉쳐야 뜬다!' 특집으로 꾸며진다.

이종혁은 유선과 함께 연극 '비기닝'으로 다시 호흡을 맞추며 겪은 변화를 전한다. 평소 대본을 깔끔하게 정리하는 스타일이지만, 유선과 호흡을 맞추면서 대본이 난장판(?)이 된 사연으로 큰 웃음을 안긴다.

'아빠! 어디가?'로 많은 사랑을 받았던 준수의 변화도 공개된다. 13년이 흐른 지금도 대학 입시 결과에 "아빠, 대학 어디가?"라고 물었다는 일화와 함께, 신입생으로 대학에 입학한 근황을 전한다. 또, 서울예대 연기과를 나온 이종혁에 이어 탁수는 동국대를, 준수는 중앙대에서 연기 전공을 택해 '연기 전공 삼부자'가 됐다고 밝혀 관심을 끈다. 그는 SNS에 공개했던 과잠바 사진의 비하인드까지 전하며 자부심을 드러낸다.

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이와 함께 이종혁과 유선은 연극 공연장을 찾은 준수가 연기 학원 친구들을 데려와 '선배님에게 인사를 하라'며 각 잡힌 모습을 보였다고 해 웃음을 터지게 한다. 그는 성인이 된 탁수, 준수와 술 배틀 '대작'을 준비 중인 근황도 전하며 현실적인 삼부자의 모습을 얘기한다.

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특히 그는 BTS 뷔 아버지와의 인연까지 언급하며 예상치 못한 연결고리를 공개한다. 또한 방송 말미엔 우즈의 '드라우닝'으로 '라디오스타'의 엔딩요정까지 차지했다고 해 기대감을 높인다.

이종혁과 유선의 연극 무대에서의 재회 이야기부터 삼부자 이야기, 그리고 일상 속 다채로운 에피소드는 오는 29일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com