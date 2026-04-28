허안나 집, '쓰레기장 수준' 충격..홍현희·제이쓴 "90% 버려야" 직설 ('동상이몽2')

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[스포츠조선 정유나 기자] 제이쓴, 홍현희 부부가 허안나의 집 상태에 충격을 금치 못한다.

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28일 화요일 밤 10시 30분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 요즘 떠오르는 대세 '김해 왕세자' 양상국의 화끈한 입담이 공개된다.

최근 진행된 SBS '동상이몽2' 스튜디오 녹화에는 '요즘 대세' 양상국이 스페셜 MC로 출격해 시작부터 분위기를 뒤집었다. 양상국은 "김해에서는 내가 유재석보다 인기 많다"고 폭탄 발언을 던져 모두를 놀라게 했다. 양상국은 과거 '놀면 뭐하니?' 김해 촬영 당시 국민 MC 유재석과 함께 있음에도 시민들이 자신만을 찾았다는 비하인드를 공개하며 '김해 왕세자'다운 존재감을 입증, 스튜디오를 술렁이게 만들었다. 이날 양상국은 거침없는 입담은 물론 '2026년 버전 경상도식 프러포즈'를 공개하며 '예능 치트키'다운 면모를 각인시켰다.

이어 '운명전쟁49' 1위 무당 윤대만이 등장했다. 평소 일이 잘 풀리지 않던 허안나, 오경주 부부가 직접 신당을 찾은 것. 윤대만은 시작부터 남편도 모르는 집안 비밀까지 정확히 짚어내 허안나를 얼어붙게 했다. 평소 신점을 한 번도 보지 않았다는 오경주마저 그의 신들린 적중률에 연신 감탄했다. 그러나 점사가 이어지던 중 윤대만의 충격적인 한마디에 허안나는 결국 눈물을 펑펑 쏟고 말았는데, 과연 그녀를 눈물짓게 만든 점사의 내용은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

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한편, 허안나의 워너비 부부로 꼽힌 홍현희, 제이쓴 부부가 '청소 구원투수'로 출격했다. 두 사람은 허안나 집에 들어서자마자 발 디딜 틈 없는 '포화 하우스'에 충격을 금치 못했다. 제이쓴은 "90%는 버려야 한다"며 거침없는 돌직구를 날렸다. 이어 본격적인 대청소가 시작되자 상상을 초월하는 정체불명의 아이템들이 쏟아져 나왔고, 이를 목격한 홍현희는 비명을 지르며 현장을 발칵 뒤집어 놓았다. '홍쓴 부부'의 손길이 더해지며 서서히 제 모습을 찾아간 허안나의 집의 역대급 '비포 애프터'는 본 방송에서 공개된다.

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'김해 유재석' 양상국부터, '운명전쟁 49' 우승자 윤대만의 소름 돋는 점사, 그리고 홍현희, 제이쓴의 극한 대청소 현장은 28일 화요일 밤 10시 30분 방송되는 SBS '동상이몽2'에서 확인할 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com