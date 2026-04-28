[인터뷰②] '기리고' 박윤서 감독 "오타쿠로 변신한 이효제? '사도' 세손이었다니…깜짝 놀라"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 박윤서 감독이 '기리고'에 출연한 배우 이효제를 향한 칭찬을 아끼지 않았다.

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박윤서 감독은 28일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "이효제가 작품을 위해 짧은 시간 동안 20㎏ 가까이 증량했다"며 "예전에 '사도'에 출연했던 건 저도 모르고 있었다"고 했다.

24일 공개된 넷플릭스 시리즈 '기리고'는 소원을 이뤄주는 어플리케이션 기리고의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈로, '킹덤' 시즌2 B감독과 '무빙' 공동연출을 맡은 박윤서 감독의 첫 메인 연출작이다.

극 중 형욱 역을 맡은 이효제는 작품을 위해 체중 20㎏ 가까이 증량해 놀라운 연기 변신을 선보였다. 이에 박 감독은 "형욱이 캐릭터 설정이 너무 오버스럽거나 유치해 보일까 봐 우려가 됐다. 아무리 오타쿠라고 해도 캐릭터를 비하하고 싶진 않았고, 빙의 됐을 때 공포스러운 이미지를 줄 수 있는 배우를 뽑고 싶었다. 메인 캐릭터 5명 중 효제가 가장 늦게 뽑혔다. 계속 형욱 역에 맞는 배우를 못 찾고 있었는데, 우연히 '콘크리트 유토피아' 클립에서 효제의 눈빛을 보고 형욱이의 느낌을 받았다. 미팅 후에도 큰 고민이 없었다. 다만 효제한테 '지금 모습은 별로 오타쿠스럽지 않아서 체중을 증량해 줄 수 있겠니?'하고 물어봤는데, 가능하다고 하더라. 제가 '무빙' 때도 봉석(이정하)이 때문에 얼마나 증량이 힘든지 잘 알고 있었다. 정하도 그 짧은 기간 동안 30㎏ 증량했고, 효제도 20㎏ 가까이 증량했다"고 말했다.

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특히 '기리고'가 공개된 이후, 이효제가 아역 시절 출연한 영화 '사도'도 뒤늦게 화제 되고 있다. 박 감독은 "'사도'를 재밌게 봤는데, 이효제가 세손 역할이었던 걸 전혀 모르고 있었다. 보통 배우와 미팅하기 전에 어떤 작품에 출연했는지 다 꼼꼼하게 조사를 하는 편인데, 효제의 필모그래피를 보고 깜짝 놀랐다"고 전했다.

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또 촬영 현장에서 이효제를 비롯한 신인 배우들의 열연에 스태프들의 감탄이 쏟아지기도 했다고. 박 감독은 "저는 개인적으로 현장에서 잘 오케이를 하는 스타일은 아니다. 저 스스로에게 깐깐한 편이고, 테이크를 많이 가는 편이다. 근데 제 뒤에 있던 현장 편집 기사님을 비롯해 PD님들이 너무 잘한다고 칭찬을 하더라. 한 명이 칭찬한 게 아니라 여러 명이 칭찬을 해줘서 한편으로는 안심이 되기도 했지만, 작품 공개 하루 전날까지 걱정을 많이 했다"고 털어놨다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com