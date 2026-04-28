서브컬처 게임 '블루 아카이브', 이벤트 스토리와 신규 캐릭터 2종 업데이트

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넥슨은 서브컬처 게임 '블루 아카이브'에 이벤트 스토리 '불인의 길'을 업데이트 하고 신규 캐릭터 2종을 추가했다고 28일 밝혔다.

우선 신규 이벤트 스토리 '불인의 길 ~패션쇼 경호 임무!의 서~'를 추가했다. 이번 스토리에서는 '미치루', '이즈나', '츠쿠요' 등 '백귀야행 연합학원' 소속 학생들이 주인공으로 등장하며, 패션쇼의 호위 임무를 맡은 학생들이 소동을 해결하는 과정에서 진정한 닌자 모습을 찾아가는 '인법연구부'의 이야기를 감상할 수 있다.

스토리 및 임무 완료 시 '닌자 이어 오너먼트', '패셔너블 쥘부채' 등 이벤트 전용 재화를 얻을 수 있고, 이벤트 상점에서 각 등급의 '전술 교육 BD(백귀야행)', '기술 노트(백귀야행)', '라멘 테이블' 등 다양한 아이템과 교환할 수 있다. 또 고난도 전투로 구성된 챌린지는 완료 시 각 단계별로 '청휘석 30개'를 제공하며, 최종적으로 개방되는 '챌린지 EX'는 '비의서 조각'을 보상으로 지급한다.

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더불어 '미치루', '츠쿠요' 등 '백귀야행 연합학원' 소속의 캐릭터 2종을 드레스 콘셉트로 새롭게 선보였다. '인법연구부' 부장을 담당하고 있는 '미치루(드레스)'는 폭발 타입의 힐러로, 아군 1인의 체력을 순간적으로 회복시키는 'EX 스킬'을 보유해 안정적 전투를 지원하는 점이 특징이다. '츠쿠요(드레스)'는 관통 타입의 탱커로 'EX 스킬' 사용 시, 엄폐물을 생성하고 30초간 공격속도가 증가해 전략적 전투를 즐길 수 있다.

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넥슨은 이번 업데이트를 기념해 보상 2배 캠페인 이벤트를 진행한다. 5월 5일까지 '현상수배' 캠페인에서 의뢰 진행 시 다양한 학원의 '전술 교육 BD', '기술 노트', '오파츠' 등 보상을 2배로 제공한다. 또 5월 5일부터 12일까지 '스케쥴', '임무'를 완료하면 '기술 노트 상자', '기술 노트' 등 획득 가능한 아이템을 2배로 지급한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com