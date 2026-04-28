[인터뷰①] '기리고' 현우석 "벌벌 떨면서 오디션장 갔는데, 공개 이틀 만에 1위 기뻐"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 현우석이 '기리고'에 대한 깊은 애정을 드러냈다.

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현우석은 28일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "첫 대사를 읽자마자 잘할 수 있을 것 같은 마음이 들었다"면서 "그만큼 캐릭터가 매력적으로 다가왔다"고 했다.

24일 공개된 넷플릭스 시리즈 '기리고'는 소원을 이뤄주는 어플리케이션 기리고의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈로, '킹덤' 시즌2 B감독과 '무빙' 공동연출을 맡은 박윤서 감독의 첫 메인 연출작이다. 현우석은 친구들 사이에서 자타공인 브레인으로 통하는 하준 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

현우석은 '기리고' 오디션 봤을 당시를 떠올리며 "너무 떨면서 오디션장에 갔는데, 굉장히 많은 분들이 앉아 계셨다"며 "감독님 앞에 바로 앉아서 오디션을 봤고, 건우 역과 하준 역 대사를 번갈아가면서 읽어봤다. 감독님이 '하준이는 어때?'라고 하셔서, 바로 그 자리에서 하준이를 너무 하고 싶다고 말씀드렸다. 이번 작품에 너무 참여하고 싶은 마음이지만, 혹여나 캐스팅이 안되더라도 응원하는 마음으로 보겠다고 말씀드렸다. 근데 감독님이 신기하셨는지, 나중에 현장에서 저를 보고 '너를 어필해야지, 왜 그런 이야기를 했니'라고 물어보시더라. 저는 그만큼 이 작품이 좋았다"고 말했다.

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이어 하준 역에 끌렸던 이유에 대해 "대사를 처음 읽자마자 되게 잘할 수 있을 것 같았고, MBTI T(사고형)스러운 면모가 매력적이었다. 매형과의 관계성도 좋았다"고 전했다.

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특히 '기리고'는 공개 이틀 만에 국내 넷플릭스 톱10 시리즈 1위에 오르는 쾌거를 달성했다. 이에 현우석은 "아직 체감은 잘 안되지만, 주변에서 작품 잘 봤다는 연락을 많이 해주셨다. 또 팬 분들이 SNS에 좋은 댓글을 달아주셔서 감사하다. 이렇게 좋은 작품을 함께할 수 있는 영광을 누려서 기쁘다"고 말했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com