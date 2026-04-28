'87세' 전원주, 건강이상설 싹 지운 근황 "젊은이보다 에너지 좋아"(퍼펙트라이프)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 전원주(87)가 고관절 수술 이후 근황을 전하며 여전한 활력을 드러냈다.

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28일 TV조선 '퍼펙트 라이프' 측은 "과연 전원주의 건강 상태는?"이라는 제목의 284회 예고 영상을 공개했다. 영상에는 데뷔 64년 차 '국민 엄마' 전원주가 밝은 미소와 함께 등장해 반가움을 안겼다.

이어 공개된 일상 VCR에서는 전원주가 산책을 즐기며 노래를 흥얼거리는 모습이 담겼다. 불과 한 달 전 제기됐던 건강 이상설이 무색할 만큼, 그는 큰 목소리로 노래를 부르며 변함없는 에너지를 과시했다. 이를 본 패널들은 "젊은 사람들보다 에너지가 몇 배는 더 좋은 것 같다"고 감탄했고, 전원주는 "맞다. 좋다"며 환하게 웃었다.

이후 전원주는 원로 배우 서우림과 만나 식사 자리를 가졌다. 서우림이 "어제 뭐 했는지 하나도 기억이 안 난다"며 기억력 감퇴를 털어놓자, 전원주 역시 "나도 이제 깜빡깜빡한다"고 공감해 눈길을 끌었다.

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또한 전원주는 최근 건강검진 결과에 대해서도 언급했다. "탤런트실에서 우리가 건강검진 받잖아"라며 운을 뗐고, 구체적인 내용은 묵음 처리됐지만 이를 들은 패널들이 놀라움을 감추지 못해 궁금증을 더했다.

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앞서 전원주는 지난달 3일 빙판길에서 넘어져 고관절 인공관절 수술을 받았다. 고령에도 불구하고 수술을 무사히 마친 그는 이후 재활에 집중하며 회복에 힘써왔다. 이 과정에서 유튜브 촬영을 잠시 중단했고, 다소 수척해진 모습이 전해지며 팬들의 걱정을 사기도 했다.

당시 전원주는 "춤을 추며 빨리 걸어 나오다가 넘어졌다. 하지만 지금은 멀쩡하다. 완전히 회복해서 다시 인사드리겠다"고 밝힌 바 있다.

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이번 방송을 통해 공개될 그의 정확한 건강 상태에 관심이 모인다.

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한편 TV조선 '퍼펙트 라이프'는 매주 수요일 저녁 8시 공개된다,