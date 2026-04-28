KT의 라운드 스윕이냐, 한화생명의 공동 1위 등극이냐. LCK 5주차에서 맞대결

KT 롤스터

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팀 창단 처음으로 LCK 개막전을 시작으로 8연승을 달리는 KT 롤스터가 1라운드 전승을 앞두고 2위 한화생명e스포츠를 만난다.

KT는 29일 한화생명과 1라운드 최종전을 치른다. 한화생명은 T1에 패한 이후 6연승을 달리며 7승 1패로 KT의 뒤를 바짝 쫓고 있다.

만약 KT가 한화생명마저 꺾는다면 지난 2023년 서머 시즌 이후 3년만에 라운드 스윕(9전 전승)을 거두는 것이자, 개막전 이후 연승 기록을 계속 써나갈 수 있다. 하지만 한화생명이 2대0으로 이기다면 KT와 공동 1위로 1라운드를 마치게 된다.

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이번 대결은 POM(플레이어 오브 더 매치) 포인트 1, 2위를 다투는 두 미드 라이너의 맞대결이라는 점에서도 주목할 만하다.

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한화생명의 '제카' 김건우는 POM 포인트 400점(4회 선정)으로 현재 리그 단독 1위를 달리고 있으며, KT의 베테랑 '비디디' 곽보성 역시 300점(3회 선정)으로 팀 내 1위를 기록하며 핵심 전력임을 입증하고 있다. 두 미드 라이너가 이번 맞대결에서 보여줄 활약은 1라운드 최종 선두의 향방을 가를 핵심 변수가 될 가능성이 크다. 또 두 팀의 탑 라이너인 '퍼펙트' 이승민과 '제우스' 최우제의 라인전 주도권 싸움도 핵심 관전 포인트 중 하나라 할 수 있다.

이어 한화생명은 5월 1일 2라운드 첫 경기로 T1과 시즌 2번째로 만난다. T1은 초반 3패를 당하며 크게 흔들렸지만, 최근 홈스탠드 2연승을 비롯해 3연승을 달리며 어느새 젠지와 5승 3패로 공동 3위를 달리고 있다. 한화생명으로선 KT와 T1을 연달아 만나는데, 향후 최상위권 유지의 가장 큰 분수령이 될 것으로 보이다.

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또 하나의 하이라이트는 5월 2일 '새터데이 쇼다운'에서 맞붙는 젠지와 디플러스 기아의 2라운드 경기다. 디플러스는 1라운드 맞대결에서 세트 스코어 2대0으로 21연패의 사슬을 끊고 무려 1707일 만에 젠지전 승리를 거뒀다. 따라서 디플러스 입장에선 젠지전 징크스를 확실하게 깰 수 있는 기회이고, 젠지는 지난 패배를 되갚아야 하는 설욕전이다.

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이번 매치업의 관전 포인트는 베테랑과 신예 탑 라이너의 맞대결이다. 데뷔 9년 차 탑 라이너 '기인' 김기인과 데뷔 2년 차 탑 라이너 '시우' 전시우는 팀이 거둔 5번의 승리에서 각각 2번씩 POM에 선정되며 존재감을 입증했다. 두 선수는 트위스티드 페이트, 일라오이 등 자주 사용하지 않는 챔피언을 꺼내들고 팀의 승리를 견인했다는 공통점을 가진다.

여기에 탑 라이너와의 호흡이 중요한 정글러 간 동선 싸움도 빼놓을 수 없다. 데뷔 8년차 정글러 '캐니언 김건부와 LCK 데뷔 2년 차 정글러 '루시드' 최용혁이 어떤 방식으로 상체 주도권을 설계하느냐에 따라 경기 흐름이 크게 갈릴 가능성이 있다. 결국 노련함을 무기로 하는 젠지와 패기로 맞서는 디플러스의 승부이다.

한편 KT와 한화생명이 양강을 형성하고 있는 가운데, 젠지와 T1, 디플러스가 세트 득실차로 3~5위를 차지하고 있다. 순위는 바뀌었지만, 상위 5개팀의 면모는 예년과 크게 다르지 않다. 바로 뒤를 이어 농심 레드포스가 4승 4패로 1경기차를 유지중이다.

반면 BNK 피어엑스와 키움 DRX는 각각 2승 6패, 한진 브리온과 DN 프릭스는 각각 1승 7패로 하위권을 처져 있어 2라운드에서 반전이 시급한 상황이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com