[인터뷰②] '기리고' 현우석 "하준이가 공부 머리는 똑똑해, 세상 보는 눈은 내가 위"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 현우석이 '기리고' 속 하준이와 자신의 실제 모습을 비교해 봤다.

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현우석은 28일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "공부 잘하는 똑똑함은 하준이가 저보다 위인 것 같고, 세상을 바라보는 눈은 제가 좀 더 위인 것 같다"고 했다.

24일 공개된 넷플릭스 시리즈 '기리고'는 소원을 이뤄주는 어플리케이션 기리고의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈로, '킹덤' 시즌2 B감독과 '무빙' 공동연출을 맡은 박윤서 감독의 첫 메인 연출작이다. 현우석은 친구들 사이에서 자타공인 브레인으로 통하는 하준 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

현우석은 연기적으로 노력한 부분에 대해 "하준이는 5인방 중 가장 현실적인 친구다. 그거에 따른 연기 톤을 잡는 게 고민이었다. 감정적으로 올라왔을 때도, 감정이 없는 사람처럼 보일까 봐 걱정이 됐다"며 "또 촬영 현장에서 코딩을 배우고 타자 연습도 열심히 했고, 감독님이 형욱(이효제)이와 반대로 하준이는 말라 보여도 된다고 하셔서 냉철함을 유지했다. 또 지적인 캐릭터인 만큼, 대사를 충분히 분석하려고 했고 극 중 캐릭터들과의 관계성도 연구를 많이 했다"고 밝혔다.

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이어 본인과 캐릭터의 싱크로율을 묻자, 현우석은 "똑똑함도 여러 종류가 있지 않나. 공부를 잘하는 똑똑함은 하준이가 위인 것 같고, 세상을 바라보는 똑똑함은 제가 좀 더 위인 것 같다"고 웃으며 답했다. 촬영 현장 분위기에 대해선 "학생들이 기리고 앱에 소원을 빌고 나서 정말 말도 안 되는 일들이 일어나지 않나. (이)효제, (백)선호, (전)소영이가 다 연기를 잘해줘서 현장에서 다 같이 으?X으?X 했다. 제가 원래 현장에서 긴장하거나 중요한 장면 촬영을 앞두면 밥을 잘 못 먹었는데, 친구들과 함께 있으니까 밥을 자주 먹게 되더라. 처음으로 밥심이라는 걸 느껴봤다. 힘들 때는 서로 끌어주고 토닥여줘서 고마웠다. 현장에서 밥은 선호가 제일 잘 먹었고, 분위기 메이커는 효제였다. 미나 누나도 좋은 이야기를 많이 해줬고, 소영이도 비타민 같은 에너지를 줬다"고 만족감을 표했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com