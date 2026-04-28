'클레르 옵스퀴르: 33 원정대', 지난 1년간 800만장 판매

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스마일게이트가 프랑스 개발사 샌드폴 인터랙티브에서 개발한 리액티브 턴제 RPG '클레르 옵스퀴르: 33 원정대(Clair Obscur: Expedition 33)'의 출시 1주년을 맞아 다양한 기념 콘텐츠와 주요 성과를 공개했다.

'클레르 옵스퀴르: 33 원정대'는 벨 에포크 시대에서 영감을 받은 세계관과 감각적인 연출, 리액티브 턴제 전투 시스템으로 전세계 이용자들의 주목을 받은 작품이다. 출시 이후 독창적인 비주얼과 음악, 서사를 바탕으로 꾸준한 호응을 얻으며 대표적인 글로벌 흥행작으로 자리매김했다.

개발사 샌드폴 인터랙티브는 '33 원정대'의 출시 1주년을 기념해 다양한 신규 콘텐츠를 선보였다. 먼저 게임 개발 과정을 담은 장편 다큐멘터리 '메이킹 오브 클레르 옵스퀴르: 33 원정대'를 공개했다. 이번 영상은 개발진 인터뷰를 포함해 초기 구상 단계부터 글로벌 흥행작으로 성장하기까지의 여정을 담았다. 이와 함께 아트 디렉터 니콜라스 맥슨-프랑콤이 제작한 신규 기념 아트워크도 공개됐다. 전 플랫폼에 걸친 무료 업데이트도 적용됐다. 각 캐릭터별 신규 헤어 스타일이 추가됐으며, 일부 편의성 개선과 안정성 업데이트가 함께 이뤄졌다.

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출시 이후 성과도 공개했다. '클레르 옵스퀴르: 33 원정대'는 전세계 누적 판매량 800만 장을 돌파했으며, 2025년 X박스 게임패스에서 가장 많이 다운로드된 신규 서드파티 타이틀로 기록됐다. 오리지널 사운드트랙은 유튜브에서 6억 회 이상 스트리밍을 기록했다. 영국 공식 앨범 차트 1위 6회, 미국 빌보드 앨범 차트 톱5 진입 등 주요 글로벌 차트에서도 높은 성적을 기록했다고 스마일게이트는 전했다.

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'클레르 옵스퀴르: 33 원정대'의 PC 버전은 스토브를 비롯해 스팀, 에픽게임즈스토어에서 만나볼 수 있으며, PS5, X박스 시리즈 X|S 플랫폼에서 서비스 중이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com