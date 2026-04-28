송민호 '재복무 약속'의 함정…현직 변호사 "양형 전략일 뿐"(연예뒤통령)

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 송민호가 사회복무요원 근무 중 102일간 무단결근한 혐의로 검찰로부터 징역 1년 6개월을 구형받은 가운데, 그의 '재복무 의지' 표명이 감형을 노린 철저한 법적 전략이라는 분석이 나왔다.

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28일 유튜브 채널 '연예 뒤통령 이진호'에는 현직 변호사가 출연해 송민호의 병역법 위반 사건을 법적으로 정밀 분석했다.

방송에 출연한 이승재 변호사는 송민호가 첫 재판에서 모든 혐의를 인정하고 재복무 의사를 밝힌 것에 대해 "송민호 측이 혐의를 신속히 인정한 이유는 기본적으로 양형을 잘 받으려고 한 거다. 사실관계가 너무 분명하다. 공개된 자료를 보면 카톡도 있고 관련자 증언도 있고 심지어 복무중에 고발 당해서 복무하는 곳에 기자들이 찾아가서 취재한 사실도 있다. 그럼 사실관계를 부인할 수 없다. 사실관계를 부인하게 되면 양형에 있어서 엄청 불리 할 거다. 제가 아마 송민호 씨의 변호인으로 재판을 했다고 하더라도 첫 기일에 인정을 하는 변호를 했을 거다. 그래야 추가적인 취재나 사회적 이슈도 되지 않았을 테니까. 그래서 아마 그런 전략을 짠 거 같다"라고 이야기했다.

이어 "재복무 역시 병역법상 무단결근한 기간만큼 다시 복무해야 하는 규정이 이미 존재한다. 당연한 절차를 마치 본인의 결단처럼 표현한 것에 불과하다. 그걸 안 할 방법은 실형 선고를 검사가 구형한대로 실형 1년 6개월의 형을 받는 방법 밖에 없다. 교도소에서 1년 반 정도 실형을 살게 되면 그때는 현역병으로 징집 의무가 없어져서 아마 복무를 하지 않게 될 거다"라고 이야기했다.

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특히 이번 사건에서 국민적 공분을 산 '4가지 특혜 의혹'도 다뤄졌다. ▲430일 중 102일 무단결근 ▲집 앞 3분 거리로의 의문스러운 근무지 변경 ▲동생 결혼식 참석을 위한 하와이 출국 ▲복무 중 장발 유지 등이 그것이다.

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이에 대해 이 변호사는 "일반 장병이라면 상상도 못 할 일. 그렇게 혜택을 받았다면 책임을 져야 한다"라고 말했다.

송민호 측은 공황장애와 양극성 장애를 호소하며 선처를 바라고 있으나, 복무 기간 중 파티에 참석하거나 정상적인 연예 활동을 이어간 정황이 포착되어 '선택적 질환'이라는 비판을 피하기 어려울 것으로 보인다.

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이 변호사는 최종 판결에 대해 "검찰이 1년 6개월을 구형했지만, 현실적으로 실형보다는 집행유예 가능성이 높다"고 전망했고, 이진호는 "병역법 위반 전과는 연예인으로서 치명적이며, 향후 몇 년간은 활동이 매우 제한될 것"이라고 내다봤다.

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narusi@sportschosun.com