대성, 김종국·추성훈 '운동 광기'에 현타…"이 방송 갈피 못 잡겠네"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 대성이 김종국과 추성훈의 멈추지 않는 '운동 광기'에 결국 정신적 혼란을 호소하며 큰 웃음을 안겼다.

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28일 방송된 SBS Plus '상남자의 여행법' 2회에서는 '피트니스의 성지'라 불리는 규슈 최대 규모의 헬스장을 찾은 멤버들의 모습이 그려졌다.

이날 김종국은 미국의 헬스 메카라고 불리는 '피트니스 성지' 체인점이자 규슈 최대 스케일 헬스장에 도착하자 건치 미소를 보이며 행복해했다.

김종국은 제작진에게 "여기는 미국의 헬스 메카다. 아놀드 슈왈제네거도 여기서 운동을 한다"라며 이야기했다.

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운동 시작전 김종국은 "흥분되서 벌써 땀이 난다"라며 설레는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

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대성은 "난 필라테스 복근이다"라며 복근을 공개했고, 김종국은 "복근이 쏙 들어갔네"라며 대성의 초콜릿 복근을 보고 깜짝 놀랐다.

김종국은 "추성훈 형 악력이 좋아 100kg 덤벨을 한 손으로 든다"라고 이야기했고, 추성훈은 장비 없이 맨손으로 100kg 덤벨을 들어 올려 모두를 놀라게 만들었다.

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형들의 지치지 않는 운동 열기 속에 막내 대성은 결국 '현타(현실 자각 타임)'를 맞이했다.

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대성은 "진짜 그냥 이렇게 운동해요? 편하게?"라며 "나 이 방송 갈피를 못 잡겠네"라고 프로그램 방향성을 의심해 웃음을 자아냈다.

특히 대성은 "18살에 YG에 들어가서 시작했는데 끊지도 못하고, 굴레에 갇혔다"라고 운동 가스라팅이라도 당한 사람처럼 이야기해 웃음을 더 했다.

narusi@sportschosun.com