'173cm·49kg' 김사랑, 일주일 1kg 빠지는 식단 공개 "5시 이후에는 물만 마셔"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 미스코리아 출신 배우 김사랑이 다이어트 식단을 공개했다.

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28일 김사랑의 유튜브 채널에는 '댓글 읽다가 다이어트 결심한 김사랑 (+아이랑 벚꽃 명소 나들이)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김사랑은 "죽어도 안 빠지는 살이 있는데 어떻게 빼면 된다는 건 알고 있지만, 자꾸 마음이 흔들려서 못 빼고 있었는데 2kg 정도 이번 기회에 싹 빼볼까"라고 말했다.

이어 평소 다이어트 식단에 대해 "아침에 요거트랑 버섯 밥을 조금 먹는다. 5시 전에는 아주 뭐든지 조금씩 먹으면 일주일에 1kg씩 빠진다"며 "5시 이후에는 아예 안 먹는다. 물만 마신다"고 밝혔다.

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그러면서 "2주 동안 그렇게 해서 2kg을 빼고 한 달이나 두 달 동안 유지해야 한다. 그러면 그다음에는 좀 먹어도 안 찐다. (체중이) 거기에 머물러 있는 거다"라고 설명했다.

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김사랑은 "식단 관리를 보여드리면서 행동하는 것도 보여드리면 좋을 거 같다"며 향후 다이어트 콘텐츠를 예고했다.

키 173cm에 49kg을 유지하는 김사랑은 앞서 몸매 유지를 위해 눈 뜨자마자 복근 운동을 하고, 매일 몸무게를 잰다고 밝힌 바 있다. 그는 "정확한 몸무게를 위해 싹 다 벗고 잰다. 평소보다 체중이 더 나가면 아무래도 덜 먹게 된다"며 "매일매일 재면서 긴장감을 가지려 한다. 몸무게를 재면 입맛이 떨어지게 된다"며 몸매 비결을 전했다.