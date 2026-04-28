김종국·추성훈·대성, 초밥 73접시+고기 20인분 추가…경이로운 '상남자 먹방'

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[스포츠조선 김준석 기자] 김종국과 추성훈, 대성이 '상남자 먹방'으로 역대급 기록을 세웠다.

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28일 방송된 SBS Plus '상남자의 여행법' 2회에서는 규슈 최대 규모의 헬스장에서 강도 높은 운동을 마친 김종국, 추성훈, 대성이 역대급 '먹부림'을 선보이며 시청자들을 경악케 했다.

이날 운동을 마친 후 세 사람은 가성비 회전초밥집을 찾았고 추성훈은 "여기는 전국에 다 있는 프렌차이즈 식당이다. 가격이 싸다. 근데 싸다고 맛이 없는 것도 아니다"라고 식당을 소개했다.

자리에 앉은 추성훈은 동생들을 위해 직접 주문을 시작했고, 주문과 동시에 나오는 초밥 속도에 깜짝 놀라는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

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추성훈은 주문한 초밥이 도착하자 한 번에 두개씩 집어 먹기 시작했고, 김종국과 대성 역시 엄청난 속도로 초밥을 먹기 시작해 눈길을 끌었다.

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이때 옆 테이블에서 엄청난 양의 초밥을 주문하자 "상남자가 경쟁에서 질 수 없지"라며 옆 테이블과 주문 속도 경쟁을 펼치기 시작했다.

김종국은 "이게 너무 많이 가성비가 아니다"라고 지적해 웃음을 자아냈다.

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세 사람은 무려 밥 13공기 분량에 해당하는 73접시를 먹어 모두를 놀라게 만들었다.

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이후 가고시마에서 우연히 들른 현지인들의 노포 맛집 호루몬 고깃집에서 역시 끊임없는 주문 행렬을 이어갔고, 무려 20인분의 고기를 먹어치우는 모습을 보여 모두를 놀라게 만들었다.

narusi@sportschosun.com