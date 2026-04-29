[인터뷰③] '기리고' 현우석 "노재원 선배는 내 귀인, 매일 한 시간씩 통화"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 현우석이 '기리고'에서 노재원과 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

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현우석은 28일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "노재원 선배가 제가 고민이 많을 때마다 전화를 주셨다"면서 "매일 한 시간씩 통화했다"고 말했다.

24일 공개된 넷플릭스 시리즈 '기리고'는 소원을 이뤄주는 어플리케이션 기리고의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈로, '킹덤' 시즌2 B감독과 '무빙' 공동연출을 맡은 박윤서 감독의 첫 메인 연출작이다. 현우석은 친구들 사이에서 자타공인 브레인으로 통하는 하준 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

현우석은 극 중 친누나 햇살로 등장하는 전소니, 매형 방울 역을 맡은 노재원과의 가족 서사를 설득력 있게 그려냈다. 그는 "노재원 선배와 전소니 선배와 만나 커피를 여러 번 마셨다. '우리 가족 안에 어떤 서사가 있을까'를 고민했다. 서로 과거를 상상해 보기도 하고, 작가님과 감독님의 의견을 더해가며 세계관을 확장시켰다"고 밝혔다.

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특히 노재원에 대해 "재원 선배는 항상 '내 눈만 보고 연기해. 나도 네 눈만 볼게. 난 네가 테이크를 몇 번 가더라도 다 받아줄 수 있어'라고 해주셨다. 제가 고민이 많을 때도 형이 먼저 전화를 주셨고, 하루에 한 시간씩 통화를 했다. 현장에서 노재원이라는 배우가 주는 존재감이 엄청났다. 선배만 있으면 마음이 안심되고 뭐든 다 해낼 수 있을 것 같았다. 제가 하고 싶은 거 다 하라고 말씀해 주시니까, 선배를 믿고 마음 편히 할 수 있었다. 요즘 선배를 귀인이라고 한다. 지금도 너무 좋다"고 애정을 듬뿍 드러냈다. 이어 전소니에 대해서도 "이름처럼 반짝반짝 빛나는 '햇살' 같은 선배셨다"며 "현장에서 '이 장면은 이렇게 연기해 보는 게 어때?'하고 조언을 아끼지 않으셨다"고 감사함을 표했다.

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끝으로 현우석은 시즌2 제작에 대한 바람도 내비쳤다. 그는 "촬영 현장에서 분위기가 좋고, 편집본도 너무 좋다 보니까 기대감을 안고 있다"며 "아직은 조심스럽지만, 제가 시즌2에 나오게 된다면 너무 좋을 것 같다. 감독님이 불러주시면 열심히 연기할 준비가 되어있다"고 당찬 포부를 전했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com