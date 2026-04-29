[인터뷰①]크래비티 "신보 키워드는 불안, 다가오는 현실이 두려워…사실 벌레도 무섭다"

크래비티. 멤버 세림, 앨런, 성민, 태영, 우빈, 민희, 형준, 정모, 원진(왼쪽 위부터 시계방향으로).사진 제공=스타쉽엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 크래비티(CRAVITY)가 컴백 소감을 밝혔다.

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크래비티는 최근 서울 강남 스타쉽엔터테인먼트 사옥에서 스포츠조선과 만나 "6주년 맞은 달에 컴백에 각오가 남다르다"라고 "키워드는 불안인데, 다가오는 현실이 두렵다"라고 했다.

미니 8집 '리디파인(ReDeFINE)'은 리브랜딩 이후 선보이는 첫 앨범이자, 데뷔 6주년과 맞물린 컴백작이다.

원진은 "연초부터 준비해온 결과물을 팬들과 빠르게 나눌 수 있어 좋다"고 했고, 성민은 "6주년이 있는 4월에 컴백으로 인사를 드리게 돼 더 소중한 추억이 될 것 같다"고 밝혔다.

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이어 "두 가지 버전의 재킷이 상반된 분위기로 공개돼 팬분들도 많이 기대해주시는 것 같다"며 "다크한 콘셉트로 새로운 모습을 보여드릴 예정"이라고 덧붙였다.

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미니 8집 '리디파인(ReDeFINE)'은 불안과 회복, 두려움과 결심을 아우르며 현재의 크래비티를 재정의하는 앨범이다. 타이틀곡 '어웨이크(AWAKE)'는 끝이라고 생각한 순간이 또 다른 시작이 될 수 있음을 담은 곡으로, 다크한 분위기 속에서 새로운 출발의 메시지를 전한다.

이번 앨범은 '공포'와 '불안'을 키워드로 한 다크 콘셉트가 중심이다. 형준은 "뮤직비디오 촬영 전 멤버들에게 각자가 느끼는 공포에 대해 설문을 진행했다"며 "사회에서 받는 상처를 딛고 앞으로 나아가자는 메시지를 담았다"고 설명했다.

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멤버들의 실제 감정은 콘텐츠에도 반영됐다. 성민은 "가장 두려운 것으로 벌레를 꼽았고, 뮤직비디오에서 뱀에 물린 자국으로 표현됐다"고 했고, 민희는 "다가오는 현실이 두렵다고 적었는데, 그 감정이 자연스럽게 표현됐다"고 전했다. 정모 역시 "일상과 청춘의 변화에 대한 두려움을 담아 친구들과의 장면으로 풀어냈다"고 덧붙였다.

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앨범 전반에는 '불안 속에서도 다시 일어선다'는 메시지가 관통한다. 성민은 "흔들리고 무너지더라도 다시 일어나는 순간을 담고자 했다"고 했고, 형준은 "우로보로스를 메타포로 삼아 끝이 곧 시작이라는 의미를 표현했다"고 설명했다.

타이틀곡 퍼포먼스 역시 기존과 다른 결을 예고했다. 성민은 "각 잡힌 의상과 함께 감정선을 따라가는 퍼포먼스를 준비했다"며 "끝이 아닌 새로운 시작을 보여주고 싶었다"고 밝혔다.

작사에도 멤버들이 참여했다. 앨런은 "뱀의 상징을 살리기 위해 냉혈성과 송곳니 같은 직접적인 이미지를 가사에 담았다"고 했고, 세림은 "끝을 삼킨다는 의미 등 뱀의 특징을 서사적으로 풀어냈다"고 전했다.

원진은 "6주년을 맞은 달에 컴백하는 만큼 각오가 남다르다"며 "많은 분이 공감하고 관심 가져주시면 좋겠다"고 활동 각오를 밝혔다.

크래비티는 29일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 미니 8집 '리디파인'을 발매한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com