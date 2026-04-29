“20살때 오빠를 30살에 제작자로…” 이혜숙, 영화사 대표 남편과 영화같은 ‘러브스토리’

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[스포츠조선 조민정 기자] 원조 미녀 탤런트로 불리는 배우 이혜숙이 홈쇼핑 인기 스타로 떠오른 근황과 함께 남편과의 러브스토리를 공개해 눈길을 끌고 있다.

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이혜숙은 최근 '현대홈쇼핑 온에어' 유튜브 채널에 출연해 일상과 자기관리 비결을 전했다.

영상 속 그는 매주 목요일 오전 방송을 위해 새벽 3시에 기상하는 루틴을 공개하며 여전한 자기관리로 시선을 모았다.

영상에서 이혜숙은 스트레칭과 근력 운동을 꾸준히 이어가고 "잘 먹고 잘 자고 잘 배출하는 것이 최고의 보약"이라고 밝히며 건강 관리 철학을 전했다. 또한 화장품 쇼핑을 즐기고 아침저녁으로 보습과 영양 관리를 철저히 하는 등 40년 넘게 이어온 미모 유지 비결도 공개했다.

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이와 함께 남편과의 인연을 깜짝 공개해 눈길을 끌었다. 이혜숙은 지난 1991년 영화사 대표인 한기은 씨와 결혼, 부부의 연을 맺었다.

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그는 "20살 때 알던 오빠를 30살에 다시 만났다"며 "영화 제작자와 배우로 재회한 것"이라고 설명했다. 이어 "인연이지 뭐"라며 미소를 지었다.

현재 부부 관계에 대해서는 "지금은 그냥 그렇다"고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

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또한 결혼 생활을 오래 유지하는 비결로 "서로 등 긁어주는 부부가 돼야 한다"고 밝혀 현실적인 조언도 전했다.

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한편 이혜숙은 현재 홈쇼핑 진행과 다양한 방송 활동을 병행하며 꾸준한 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com