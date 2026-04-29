이상아, 엄마 목숨과 맞바꾼 첫 영화 출연료..“흉기 든 강도 만나 빼앗겼다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이상아가 첫 영화 출연료와 관련된 안타까운 사연을 전했다.

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지난 28일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'의 선공개 영상에서는 '돈벌이의 끝은 어디인가'라는 주제로 이야기가 펼쳐졌다.

이날 이상아는 "저는 돈을 잘 모른다"고 운을 뗀 뒤, 첫 작품 출연료에 얽힌 충격적인 일화를 공개했다.

그는 "첫 영화 '길소뜸' 출연료 100만 원을 엄마가 받아 오시던 길에, 한 남자가 갑자기 접근해 위협하며 돈을 빼앗아 갔다고 하더라"며 "그 사실을 저는 한참 뒤에야 알게 됐다"고 첫 영화 출연료를 엄마의 목숨과 맞바꿨다고 털어놔 모두를 놀라게 했다.

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배우 조상기는 경제적으로 어려웠던 시절을 회상하며 "아내의 산후조리원을 알아봐야 했지만 집도 구해야 했고 일도 끊겨 돈이 없었다"며 "체면을 내려놓고 '제가 배우인데 조리원 협찬이 가능하냐'고 부탁한 적도 있다"고 밝혔다.

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배우 김정태 역시 돈을 벌기 위한 절박함 속에서 위험한 경험을 했다고 고백했다.

과거 스스로 조폭 소굴에 뛰어 들은 적이 있다는 그는 "캐릭터 연구를 위해 알게 된 조폭 두목과 부산의 한 유명 술집에 갔다가 싸움 직전까지 가는 아찔한 상황을 겪었다"고 말했다.

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아나운서 윤영미는 오랜 경제적 부담에서 벗어났던 순간을 떠올렸다. 그는 "13년 동안 두 아들의 유학비를 홀로 감당하며 힘든 시간을 보냈다"며 "아들 졸업식 날 뉴욕 한복판에서 홀가분한 마음으로 춤을 췄다"고 전했다.

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tokkig@sportschosun.com