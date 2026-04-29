"완치 불가능" 간암 투병 김정태, 재발 가능성에 결국 눈물..."가족 위해 버틴다"

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[스포츠조선 정안지 기자]과거 간암 수술을 했던 배우 김정태가 재발 가능성을 전해듣고 눈물을 보였다.

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29일(수) 방송되는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서는 '두 아들 바보' 김정태가 아내와 함께 심각한 표정으로 병원에 방문한다. 김정태는 2018년 11월 간암 수술을 이미 받았고, 간이 약해 검진차 병원에 방문했다. 김정태는 "모계 유전으로 B형 간염 보균자이기에 완치가 없다"며 타고난 간암 유발 바이러스로 인한 재발 가능성 때문에 4개월마다 검진이 필수라고 자신의 건강 상태를 전했다. 그러나 바쁜 스케줄로 김정태의 병원 방문은 예정일보다 한 달이나 늦어졌고, 불안감은 더 커졌다.

검진 결과를 확인한 의료진은 "과거에 간 30%를 잘라냈는데, 이 안에 간암 종양균이 아직도 남아 있어 언제든지 생길 수 있는 상태다"라며 재발의 가능성을 언급해 충격을 안겼다. 김정태는 "간은 신경이 없어서 자각 증상이 없다. 발견하면 말기"라며 지속적으로 검진을 받을 수밖에 없는 자신의 상태를 설명했다.

의사의 소견을 들은 후 김정태 아내는 "꼬박꼬박 검진받는 게 최고다. 그러니까 본인한테 충실해라. 아이들 그만 챙기고..."라며 남편을 걱정했다. 그러나 김정태는 "건강이 안 좋아지니까 다 필요 없고 남는 건 가족밖에 없더라. 가족이 제게 버틸 수 있는 원동력이 됐다"고 전했다. 이어 그는 "결국 나를 위로해 주고 내 곁에 남는 사람은 어린 애들과 아내밖에 없구나 싶었다. 가족들을 위해서 아직 건강의 끈을 놓을 수 없다. 강해야 하는 아빠인 거다"라며 눈물을 보였다. 아빠 김정태의 이야기에 전현무도 "유난인 줄 알았는데 왜 이렇게 가족, 가족 하셨는지 이해가 된다"고 김정태의 진솔한 고백에 먹먹한 마음을 드러냈다.

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간암 투병으로 가족의 소중함을 더 크게 느끼는 '두 아들 바보' 김정태의 현재 건강 상태와, 그간 말하지 못했던 속사정은 29일 수요일 밤 10시 TV CHOSUN에서 방송되는 '아빠하고 나하고'에서 확인할 수 있다.

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anjee85@sportschosun.com