‘100억 송도家’ 이하정, '영재 딸' 라이딩 위해 매일 대치동行 “명문대 보내야“

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 정준호, 방송인 이하정 부부가 자녀 교육에 열을 올리는 근황을 전했다.

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28일 '장사건물주 강호동' 채널에는 '너가 돈 벌어와. 정준호 이하정 부부의 말 못할 속사정 (부자들의 은밀한 토크 ㅣ정준호,이하정 부부)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

라라브레드 강호동 대표는 정준호, 이하정의 100억 송도집을 찾아 "아무나 못 사는 곳"이라며 감탄을 금치 못했다. 또 이하정에게 "부족한 게 없는데 사업을 하는 이유가 궁금하다. 지금 입고 있는 옷도 명품 아닌가"라고 물었다.

이하정은 "백화점 2층 매장에서 옷을 구입한 게 기억이 안 날 정도로 오래됐다. 합리적으로 구매하고 있다"라고 말했다. 이어 "남편이 벌어다 주는 돈으로만 애들을 키웠는데 돈이 너무 많이 들어가더라. 애가 둘이니까 한 달 교육비가 기본적으로 엄청나다. 예체능을 시키면 배우는 게 하나만 늘어나도 교육비가 엄청나다. 개별로 결제할 때는 모르지만 한 번에 나가는 비용을 보면 큰돈이 들어간다"라고 말했다.

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그런가 하면 이하정은 딸 유담 양의 바이올린 수업을 위해 대치동 라이딩 하는 모습을 보이기도. 앞서 이하정은 유담 양에 대해 "바이올린 레슨을 받은지 4개월여 만에 학교 콘서트 무대에 서고, 연주반 6곡, 솔로곡 2곡까지"라며 뿌듯함을 드러낸 바 있다.

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그는 딸의 수업 중간, 차 안에서 김밥으로 끼니를 때우며 "대치동에서 (공부를) 잘해도 소위 말하는 명문대에 가기 너무 힘들다. 탈대치를 했지만 계속 대치동에서 수업을 받고 있다. (대치동에서) 내신 점수를 받기 힘드니 많이 이동한다고 하더라"라고 말했다.

한편 정준호, 이하정은 2011년 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 지난해 지하 1층~지상 2층 규모의 단독주택 세컨하우스를 공개해 화제를 모았다. 당시 정준호는 "자녀가 인천 국제학교를 다녀야 하기 때문에 인천 송도의 골프장 내 세컨하우스를 짓게 됐다"라고 설명했다. 이 주택단지는 가장 비싼 매물의 경우 100억원을 호가하는 것으로 알려졌다.

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joyjoy90@sportschosun.com