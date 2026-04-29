'모기 물려 구급차' 이수지 학부모 갑질 풍자 2탄에 또 긁혔다..."웃픈 현실" 반응 폭발

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[스포츠조선 정안지 기자]개그우먼 이수지가 현실을 비튼 '유치원 교사 패러디' 2탄으로 또 한 번 뜨거운 반응을 이끌어내고 있다.

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지난 28일 유튜브 채널 '핫이슈지'에는 "유치원 교사 이민지 씨의 봄 (feat.모기) [휴먼다큐 진짜 극한직업]"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

해당 영상은 이수지가 유치원 교사 이민지로 분해 바쁘고 고단한 하루를 담은 페이크 다큐멘터리다.

앞서 1탄에서 교사들이 겪는 민원과 고충을 리얼하게 그려 화제를 모았던 만큼, 이번 2탄 역시 공개 직후 폭발적인 관심을 받고 있다.

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한 학부모는 "선생님이 아이와 가위바위보 해서 이겼다더라"면서 CCTV 확인을 요구했다. 이에 이수지는 "아이들의 정서 보호를 위해 가위바위보 결과도 무승부로 조율하고 있다"라고 하자, 학부모는 "그럼 아들이 거짓말을 한다는 거냐"라고 맞서 이수지를 긴장하게 했다.

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또한 이수지는 "아이들 시선에 맞춰서 사진 찍어주고 있다. 눈을 맞춰서 찍어야 예쁘게 나온다"라면서 사진을 위해 맨바닥을 구르는 것도 마다하지 않았다.

뿐만 아니라 이수지는 아이가 모기에 물리자 "구급차 불러달라. 아이가 가려워 죽는다"면서 눈물을 쏟기도 했다. 이는 다소 과장된 설정이지만, 이는 모기에 물리는 등 사소한 일에도 교사 부주의 탓으로 돌리는 학부모들의 행동을 풍자한 것으로 해석된다.

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이외에도 화장실을 제때 가지 못해 방광염과 과민성대장증후군을 겪는 현실적인 고충까지 녹여냈다.

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현실과 풍자를 절묘하게 넘나든 이번 콘텐츠는 단순한 웃음을 넘어, 웃음 뒤에 감춰진 묵직한 메시지로 또한번 현실을 돌아보게 만들었다.

anjee85@sportschosun.com