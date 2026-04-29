김신영, '아는 형님' 사상 첫 女멤버 전격 합류…'형님 학교' 판도 바꾼다

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[스포츠조선 이지현 기자] 코미디언 김신영이 아는 형님 고정 멤버로 합류하며 '형님 학교'에 정식 입학한다.

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29일 JTBC 측은 "코미디언 김신영이 '아는 형님' 고정 멤버로 합류한다"고 밝혔다. 2015년 첫 방송 이후 토요일 밤을 책임져온 장수 예능에 사상 첫 여성 고정 멤버가 더해지며, 프로그램 구성에도 변화가 예고된다.

김신영은 그동안 '아는 형님'에 전학생으로 여러 차례 출연하며 존재감을 쌓아왔다. 특유의 순발력과 거침없는 입담, 예측을 뛰어넘는 애드리브로 출연진과 시청자의 호응을 이끌었고, 현실 공감을 자아내는 에피소드로 웃음을 만들어냈다. 이러한 활약을 바탕으로 정식 멤버 합류까지 이어지며 한층 확장된 역할을 맡게 됐다.

최근 진행된 녹화에서도 김신영은 특유의 에너지로 교실 세트를 단숨에 장악했다는 후문이다. 다양한 상황에서 센스 있는 리액션과 빈틈없는 티키타카를 선보이며 기존 멤버들과 자연스럽게 어우러졌다는 평가다.

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제작진은 "김신영 씨는 다섯 차례 전학생으로 출연하며 쌓아온 경험을 바탕으로 빠르게 녹아들었다"며 "특유의 센스와 재치로 프로그램에 신선한 변화를 불어넣고, 새로운 활력을 더할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

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그간 남성 출연진 중심으로 교실 콘셉트를 이어온 '아는 형님'에 첫 여성 고정 멤버가 합류하면서, 김신영이 어떤 새로운 호흡과 변화를 만들어낼지 관심이 쏠린다.

한편 '아는 형님'은 매주 토요일 오후 9시 방송된다.

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olzllovely@sportschosun.com