'100억家' 정준호♥이하정, 맞벌이 하는 이유.."애들 교육비, 외벌이로 부족"

[스포츠조선 이게은기자] 배우 정준호, 방송인 이하정 부부가 엄청난 재력에도 맞벌이를 하는 이유를 밝혔다.
28일 '장사건물주 강호동' 채널에는 '너가 돈 벌어와. 정준호 이하정 부부의 말 못할 속사정 (부자들의 은밀한 토크 ㅣ정준호, 이하정 부부)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.
라라브레드 강호동 대표는 정준호, 이하정의 100억 송도집을 찾아 "아무나 못 사는 곳"이라며 감탄을 금치 못했다. 정준호, 이하정은 지난해 지하 1층~지상 2층 규모의 단독주택 세컨하우스를 공개해 화제를 모았다. 당시 정준호는 "자녀가 인천 국제학교를 다녀야 하기 때문에 인천 송도의 골프장 내 세컨하우스를 짓게 됐다"라고 설명했다. 이 주택단지는 가장 비싼 매물의 경우 100억 원을 호가하는 것으로 알려졌다.
강 대표는 이하정에게 "부족한 게 없는데 사업을 하는 이유가 궁금하다. 지금 입고 있는 옷도 명품 아닌가"라고 물었다. 이하정은 자신의 옷이 평범한 가격의 옷이라면서, "백화점 2층 매장에서 옷을 구입한 게 기억이 안 날 정도로 오래됐다. 합리적으로 구매하고 있다"라고 말했다.
이어 "남편이 벌어다 주는 돈으로만 애들을 키웠는데 돈이 너무 많이 들어가더라. 애가 둘이니까 한 달 교육비가 기본적으로 엄청나다. 예체능을 시키면 배우는 게 하나만 늘어나도 교육비가 엄청나다. 개별로 결제할 때는 모르지만 한 번에 나가는 비용을 보면 큰돈이 들어간다"라고 말했다.
한편 정준호, 이하정은 2011년 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 아들 시욱 군은 10살에 태극마크를 달고 국제로봇대회에 출전한데 이어, 국제코딩대회에서 2위를 차지해 관심을 모았다. 둘째 딸 유담 양은 바이올린에 소질을 보여 화제를 모았다.
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