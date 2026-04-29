"억울하다" 양정원, 사기혐의 7시간 조사 끝 '묵묵부답' 귀가

조사 마치고 귀가하는 양정원사진=연합

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[스포츠조선 이지현 기자] 필라테스 강사 출신 방송인 양정원이 '유명 인플루언서 사기 사건'과 관련해 피의자 신분으로 경찰에 출석해 약 7시간 동안 조사를 받았다.

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29일 경찰에 따르면 양정원은 이날 낮 12시 31분쯤 서울 강남경찰서에 출석해 오후 7시 17분까지 장시간 조사를 받았다. 조사에는 프랜차이즈 학원 대표 등 관련자들도 함께 소환됐으며, 대질 조사 역시 진행된 것으로 전해졌다.

이날 양정원은 출석 당시 취재진에 "조사에 성실히 임하겠다"며 "억울한 부분을 밝히고 진실이 잘 드러나길 바란다"고 밝혔다. 다만 남편과의 연관성, 학원 운영 개입 여부 등에 대해서는 답을 피했다. 이후 조사를 마치고 나온 뒤에도 관련 질문에 일절 응하지 않은 채 자리를 떠났다.

양정원은 과거 자신이 모델로 활동하던 필라테스 프랜차이즈와 관련해 가맹점주들에게 예상 수익을 부풀려 홍보하고 기구 렌털 대금 등을 가로챘다는 의혹을 받고 있다. 피해를 주장하는 가맹점주들은 2024년 7월 사기 및 가맹사업법 위반 혐의로 그를 고소한 바 있다.

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해당 사건은 같은 해 12월 '혐의없음'으로 불송치됐지만, 이후 수사 무마 의혹이 제기되며 재조명됐다. 특히 양정원의 남편 이모 씨가 경찰 관계자에게 사건 무마를 청탁하고 향응을 제공했다는 정황이 검찰 수사 과정에서 포착된 것으로 알려졌다.

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이씨는 현재 뇌물공여 혐의와 함께 코스닥 상장사 주가조작에 가담한 혐의로 구속된 상태다. 사건에 연루된 경찰관들 역시 직위 해제되며 파장이 확산되고 있다.

이와 관련해 양정원은 하루 전 인터뷰를 통해 처음으로 실명을 공개하고 입장을 밝혔다. 그는 "필라테스 학원과 모델 계약을 했을 뿐 가맹사업 운영에는 전혀 관여하지 않았다"며 "남편과 관련된 일 역시 거의 알지 못한다"고 선을 그었다.

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이어 "현재는 가맹 본사와 점주 간 분쟁에 끼어 있는 상황"이라며 "앞으로 책임 소재가 명확히 가려질 수 있도록 조사에 성실히 임하고 필요한 부분은 적극적으로 소명하겠다"고 강조했다.

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또한 "불미스러운 일로 심려를 끼쳐 죄송하다"며 "추측성 보도로 인한 부담이 크다. 너른 이해를 부탁드린다"고 호소했다. 양정원은 현재 세 살 아들을 홀로 돌보고 있는 상황이라고도 덧붙였다.

한편 이번 사건은 기존 수사를 담당했던 강남경찰서 수사1과가 아닌 수사2과가 맡아 진행 중이다. 복수의 고소가 접수되면서 내부적으로 수사를 분리해 진행해 온 것으로 전해졌다.

olzllovely@sportschosun.com