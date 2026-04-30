[공식] '김태용 감독♥'탕웨이, 결혼 12년만 둘째 임신…"정말 깜짝 놀라, 기뻐"

탕웨이(왼쪽), 김태용 감독. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 탕웨이가 두 아이의 엄마가 된다.

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탕웨이는 29일 자신의 개인 계정에 "정말 깜짝 놀랐다. 매우 기쁘다"며 "우리 집에 새끼 말이 더 생긴다"고 임신 소식을 전했다.

공개된 사진에는 미끄럼틀을 배경으로 탕웨이와 김태용 감독, 첫째 딸이 장난감 말을 들어 올린 모습이 담겼다. 이는 곧 태어날 아이가 말띠라는 점을 고려한 것으로 보인다.

사진 출처=탕웨이 개인 계정

탕웨이는 최근 중국 상하이에서 열린 한 행사에 블랙 원피스를 입고 참석했다. 특히 그는 이전보다 눈에 띄게 배가 나온 모습으로 등장해 임신설이 제기되기도 했다.

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탕웨이는 2009년 개봉한 영화 '만추'를 통해 김태용 감독과 연인 관계로 발전했다. 이후 김태용 감독과 2014년 결혼식을 올렸으며, 2년 만에 첫째 딸을 품에 안았다.

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한편 탕웨이는 박찬욱 감독의 차기작에 캐스팅됐다. 박 감독의 차기작에는 탕웨이를 비롯해 매튜 맥커너히, 페드로 파스칼, 오스틴 버틀러 등이 출연한다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com