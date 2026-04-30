이상아, '돈 새는 관상' 고치러 성형외과 직행..."미용 NO, 돈 막으려고"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이상아가 돈이 새는 관상을 막기 위해 성형수술까지 고민했던 사연을 털어놨다.

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29일 MBN '속풀이쇼 동치미'는 '이상아, 관상 때문에 성형수술 고민했다?! 콧구멍 보이면 돈이 샌대요'라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

영상에서 이상아는 "나 같은 경우는 출연료만 들어오면 돈이 나갈 곳이 준비가 되어있다"고 토로했다. 이어 "(돈) 냄새가 나는 거 같다. 환장하겠다. 뭐가 부딪혀서 고쳐야 되고, 변기가 터지고, 물이 새고, 입금이 되면 바로 뭐가 고장 난다"고 털어놨다.

그는 "돈이 새나 보다 싶었는데 어느 날 TV 보는데 연예인 관상 봐주는 게 나오는데 코 이야기가 나오더라"고 말했다. 이를 들은 윤영미는 "콧구멍이 보이면 돈이 샌다더라"고 했고, 이상아는 "내가 콧구멍이 보인다"며 자신도 해당한다고 밝혔다.

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이상아는 "집게로 코를 집으면 콧구멍이 보이는 덜 보일 거라고 해서 (콧구멍용) 미용기구로 나온 빨래집게를 꽂고 있었다. 그런데 숨이 안 쉬어졌다. 그래서 할 수 없이 성형외과를 찾아갔다"고 고백했다.

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그러면서 "예뻐지려고 하는 게 아니라 관상학적인 미용으로 수술해달라고 했다. 돈이 새니까 제발 돈 좀 막아달라고 한 거다"라고 밝혔다.

이어 "그런데 원장님이 그나마 나랑 나이대가 비슷해서 '이 얼굴이 바뀌면 우리 책받침 얼굴도 바뀐다. 내가 안 해주는데 다른 데 가서도 할 생각 죽어도 하지 마라'라고 했다"며 "그래서 지금도 못 하고 있다. 수술하지 말고 (고개를) 살짝 내리고 다니라고 하더라"고 말해 웃음을 자아냈다.