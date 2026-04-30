[공식]YG, 6년 만 새 보이그룹 론칭..양현석 "5인조로 9월 데뷔"

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[스포츠조선 김소희 기자]YG엔터테인먼트가 신인 보이 그룹에 대한 보다 명확한 청사진을 공개, 새로운 글로벌 IP 확장에 대한 로드맵을 구체화했다.

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YG엔터테인먼트는 30일 공식 블로그에 'BABYMONSTER, TREASURE, AND UPCOMING ROOKIES | YG ANNOUNCEMENT'를 게재했다. 양현석 총괄 프로듀서가 직접 인터뷰를 통해 올해 하반기 예정된 YG의 주요 프로젝트 소개에 나섰다.

양현석 총괄은 "지난 인터뷰에 자막으로 올 가을 YG의 새로운 남자 그룹을 론칭할 계획이라는 말씀을 드렸다"며 "지금 예상으로는 9월에 YG의 새로운 남자 그룹을 소개할 생각이다. 많은 분이 궁금해하실 멤버 수는 5명"이라고 밝혔다.

YG가 선보이는 6년 만의 신인 보이그룹인 만큼, 다인원 체제의 트레저와는 차별화된 5인조 구성이 눈에 띈다. 정예 멤버 구성을 통해 각각의 개성과 실력을 극대화한 '완성형 그룹'의 탄생을 예감케 하는 지점.

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또 양 총괄은 "YG에서 계획하고 있는 새로운 IP와 신인들에 대해서도 순차적으로 공개해 나가겠다"고 전해 앞서 화제를 모은 차기 걸그룹 '넥스트 몬스터(가칭)'와 함께 YG의 강력한 신인 라인업이 구축될 것임을 시사했다.

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올해 YG는 베이비몬스터와 트레저의 새 앨범 발매 및 왕성한 글로벌 활동, 데뷔 20주년을 맞은 빅뱅의 월드투어 개최 등 굵직한 프로젝트들을 연달아 가동할 것임을 예고한 바 있다. 때문에 2026년은 기존 아티스트들의 활발한 활동과 더불어 YG의 미래를 책임질 신인 그룹들이 대거 등장하는 중요한 분기점이 될 것으로 기대된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com