야노시호, AI남친 커플 사진에 볼빨간 얼굴 "기분 좋아"...장윤정 "잘생겼다"" ('편스토랑')

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[스포츠조선 정안지 기자] 이종격투기 선수 추성훈의 아내이자 모델 야노시호가 AI로 생성된 남자 친구 사진에 "기분이 좋다"라며 웃었다.

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1일 KBS2 '신상출시 편스토랑' 측은 "야노시호, 장윤정에게 남친 사진 공개?! 얼굴까지 빨개진 남친의 정체는?"이라는 제목의 예고편을 공개했다.

영상 속에는 장윤정과 야노시호의 만남이 담긴 가운데 두 사람은 결혼 생활과 이상형에 대한 이야기를 나누며 화기애애한 분위기를 이어갔다.

먼저 장윤정은 "추성훈은 스위트한 편이냐"라고 묻자, 야노시호는 "고릴라다"라고 말해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

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예상치 못한 표현에 장윤정은 "그 고릴라가 맞냐"라면서 "남편한테 고릴라라고 표현하는 사람 처음 봤다. 근육이나 이런 건 비슷하지만"이라며 웃었다.

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야노시호는 "가끔 고릴라랑 대화하는 것 같다"라면서 긁적이는 추성훈의 행동을 따라 해 폭소를 자아냈다.

대화는 자연스럽게 이상형 이야기로 이어졌다. 장윤정은 "결혼 전 이상형은 덩치도 크고 묵직한 스타일의 곰 같은 남자였다"라면서 "근데 진짜 곰을 만났다. 이상형은 곰 같은 남자였는데, 그냥 곰을 만났다"라고 해 웃음을 안겼다. 이에 야노시호는 "우리 집에는 고릴라 있다"라고 해 폭소를 자아냈다.

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이어 야노시호는 이상형에 대해 "순수하고 자연스러운 스타일이 좋다"고 말했다. 이에 장윤정은 AI 프로그램을 활용해 야노시호의 이상형을 구현한 'AI 남자 친구' 사진을 즉석에서 만들어냈다. 셀카를 업로드한 뒤 이상형을 적고 '애인 생성해달라'고 입력하면 AI 남친이 합성된 커플 사진을 생성해 준다고.

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야노시호는 AI 남친과 커플 사진에 "기분이 좋다"라면서 얼굴이 빨개질 정도로 웃었다. 이어 장윤정은 "진짜 잘생겼다"라고 감탄해 야노시호의 AI 커플 사진에 관심이 모아졌다.

anjee85@sportschosun.com