'하하♥' 별, 독박 가족 병간호에 '5kg' 강제 다이어트..."첫째·둘째 장염 끝나니 막내 독감"

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 별이 가족들의 잇따른 병간호로 체중이 5kg이나 빠졌던 근황을 털어놨다.

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30일 유튜브 채널 '햅삐 김성은 KIM SUNG EUN'에는 "잘노는 언니들 모였다. 이 영상 하나로 춘천 여행 끝"이라는 제목으로 김성은과 이현이, 별의 여행 모습이 담겼다.

이날 휴게소에서 반갑게 만난 세 사람은 밝은 분위기 속에서도 자연스럽게 근황 이야기를 나눴다.

이때 별은 "요즘 (먹방)명성 잃었다. 예전만큼 먹지 못한다"라면서 예전과 달라진 컨디션을 솔직하게 털어놨다.

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별은 "거짓말 같은 일이 몰렸다"라면서 "첫째, 둘째가 동시에 장염에 걸리고 끝나니까 막내가 독감에 걸렸다. 그 뒤로 첫째가 입학식 날 독감에 걸렸고, 같은 날 엄마가 코로나에 걸렸다"라고 말했다.

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쉴 틈 없이 이어진 가족들의 병치레에 그는 "그 전에 이미 병시중 사이클을 한두 바퀴 돈 상태였다. 이 모든 과정이 끝나기까지 한 달 반이 걸렸다"라고 말했다. 특히 별은 "그랬더니 5kg이 빠졌다"라고 덧붙이며 고된 시간을 짐작하게 했다.

그런데도 별은 오랜만에 떠난 여행에 미소를 되찾았다. 별은 "그래도 나오니까 좋다"라면서 "집에 있을 때는 귤 한쪽만 먹어도 체했는데 먹힌다. 고맙다"라며 친구들과의 여행에 웃어 보였다.

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또 다른 3남매 엄마인 김성은은 "고은이가 힘들었다"라면서 "3남매 엄마는 한 명이 아프면 줄줄이 아프고, 결국 나까지 아프다"라며 현실적인 육아 고충을 전했다.

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이어 그는 별을 향해 "면역을 진짜 키워야 한다. 아이를 키우면 아이가 아프면 엄마가 꼭 아프다. 내가 안 아플 정도 면역을 키워야 한다"라고 강조해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com