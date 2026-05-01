한가인, 폭풍 먹방에도 '52kg' 유지 비결 "일주일 2번 러닝, 40분 걷기도" ('자유부인')

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 한가인이 폭풍 먹방에도 52kg을 유지하는 비결로 운동을 꼽았다.

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30일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 "갯벌에서 직접 바지락 캐서 칼국수랑 라면 끓여 먹는 한가인 모녀 먹방"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 한가인은 학교 휴일을 맞은 딸 제이 양과 갯벌 체험 후 저녁 식사를 위해 숙소로 이동했다.

직접 캔 바지락을 넣은 칼국수와 라면을 끓여 먹으며 본격적인 먹방 타임을 즐겼다. 이때 제이 양은 "세계 최고다. 칼국수 집 차려라"고 할 정도로 엄마표 칼국수에 감탄하며 남다른 먹방을 선보여 엄마를 흐뭇하게 만들었다. 이어 한가인도 "내가 끓인 칼국수도 맛있었는데, 라면이 조금 더 맛있다"라면서 솔직한 리뷰와 함께 폭풍 먹방을 선보였다.

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식사를 끝낸 제이 양은 과자 먹방까지 선보였고, 이에 한가인은 "너무 많이 먹으면 남산 많이 뛰어야 한다"라면서 폭풍 먹방에도 늘씬한 몸매를 유지하는 비결을 공개했다.

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한가인은 "체중 봐서 항상 뛴다. 제이랑 일주일에 두 번 가는 것 같다"라면서 꾸준한 러닝 습관을 강조하며 "최근에는 동대문까지 걸어갔었다. 가서 필요한 물건 사고 다시 걸어왔다"라면서 2.5km 거리를 소화했다고 전했다

한가인은 "제이가 러닝해서 진짜 잘 걷고 잘 뛴다. 남산 타워를 올라가는데 우리가 가면 40분 걸리는데 제이는 20분, 25분이면 간다. 날아간다"라며 웃었다.

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앞서 지난 3월 한가인은 해당 유튜브 채널을 통해 '초간단 12분 급찐급빠' 운동법을 공개했다. 이 과정에서 한가인은 "보통 인바디나 몸무게를 많이 재진 않는다. 차라리 타이트한 바지를 하나 놓고 그걸로 체크한다"라면서 "지금 52kg이다. 드라마 하거나 힘들어지면 50kg 정도까지 빠진다"라면서 몸무게를 공개해 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com