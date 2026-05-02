전현무, '목동 극성맘' 母에 사춘기 반항 "얼굴만 봐도 짜증..대화 아예 안 해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 전현무가 반항심이 심했던 사춘기 시절을 회상한다.

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오는 3일(일) 방송되는 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')에서는 전현무가 '목동 극성맘'이었던 어머니와 갈등을 겪었던 질풍노도의 사춘기 시절을 고백한다.

이날 방송에서 전현무는 "난 사춘기 때 엄마 얼굴만 봐도 짜증이 났다"라며 사춘기를 겪고 있는 정지선 아들 우형에게 폭풍 공감한다. 우형이 "엄마와 대화가 잘 안 통하는 게 고민"이라고 토로하자 전현무가 "나는 사춘기 때 엄마랑 대화를 아예 안했다"라고 밝힌다. 이에 정지선은 "아예 말을 안했다고요?"라고 깜짝 놀란다.

전현무는 "지금 생각하면 왜 그랬는지도 모르겠다"라며 이유 없이 반항심이 치솟았던 사춘기 시절을 회상한다. 이어 "사춘기는 폭풍처럼 왔다가 확 지나간다. 혼자만의 시간을 갖는 것이 필요하다"라며 사춘기 극복법을 공유해 정지선의 귀를 쫑긋하게 만든다고.

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그런가 하면, 우형은 "엄마가 대단하다"라며 속 깊은 진심을 털어놓는다. 전현무는 "우형이가 엄마를 자랑스러워 한다"라며 의젓해진 13세 우형의 모습에 기특함을 드러내더니 정지선에게 안심하라는 눈빛을 보냈다는 후문.

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전현무가 솔직하게 고백한 사춘기 시절 모습은 오는 3일 오후 4시 40분에 방송되는 '사당귀'에서 확인할 수 있다.