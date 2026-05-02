오정세, 아들도 못 알아봤다더니.."안면인식 장애 아냐, '왜 새롭지?' 느낌"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 오정세가 자신을 둘러싼 '안면인식 장애' 오해에 대해 직접 해명했다.

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1일 넷플릭스 코리아 공식 유튜브 채널에는 "[홍.건.데] 모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다 홍보하러 온 건 맞는데"라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 JTBC 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'의 주연 배우 구교환, 오정세, 박해준이 출연해 솔직하고 유쾌한 입담을 펼쳤다.

이날 진행을 맡은 유병재는 오정세의 근황을 묻던 중 "정말 궁금했는데, 예전에도 언급을 많이 했더라. 정세가 실제로 안면인식장애가 있냐"고 질문을 던졌다. 앞서 오정세는 과거 여러 프로그램에서 아들도 못 알아볼 정도로 심각하게 얼굴과 사물을 인식하지 못한다고 고백한 바 있다.

이에 오정세는 "장애는 아니다. 그냥 많이 못 알아보는 거다. '봤던 사람인데 왜 새롭지?' 정도"라고 담담하게 해명했다.

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하지만 유병재는 "방금 전에 화장실에서 마주쳤는데 날 알아보기까지 시간이 걸리더라"고 덧붙이며 상황을 전해 웃음을 자아냈다. 자연스럽게 이어진 두 사람의 티키타카는 현장 분위기를 한층 더 끌어올렸다.

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또한 오정세는 촬영 현장에서 겪었던 황당한 일화를 털어놓으며 이목을 끌었다. 그는 "현장에서 쫓겨나 본 적이 있다. 되게 많다 이런 경우가"라며 "'동백꽃 필 무렵' 때도 그랬다"고 말문을 열었다. 이에 주변에서 "그래도 그때는 얼굴이 많이 알려졌을 때인데"라는 반응이 나오자, 오정세는 "심지어 방송이 붐업됐을 때였다. 거의 막방 촬영 현장이었는데도 제작부가 막았다"고 당시 상황을 전했다.

이어 "당시에 매니저가 옆에서 '배우십니다'라고까지 말했는데도 '아무리 배우셔도 안 됩니다'라고 했었다"며 "알고 보니 지원 나온 제작부였는데 무조건 막으라는 말을 듣고 그러셨다더라"고 덧붙여 폭소를 안겼다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com