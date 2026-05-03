신혜선, 공명과 로맨스 시작될까..침대 위 아슬아슬 밀착 "감정 변화 흥미로울 것"('은밀한 감사')

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[스포츠조선 조지영 기자] 신혜선과 공명의 관계가 묘한 분위기로 흘러간다.

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tvN 토일드라마 '은밀한 감사'(여은호 극본, 이수현 연출) 측은 3일 주인아(신혜선)와 노기준(공명)의 아찔한 외근 현장을 담은 스틸컷을 공개했다. 여기에 전재열(김재욱)과 박아정(홍화연)의 미묘한 분위기도 포착돼 궁금증을 더한다.

지난 방송에서 노기준은 주인아의 약점을 잡기 위해 밀착 감사를 시작했다. 복수심으로 시작한 관찰은 냉혹한 원칙주의자 주인아의 또 다른 면을 발견하는 계기가 됐다. 팀원을 지키기 위해 인사실장과 '머리채 난투극'까지 불사하는 주인아의 반전 진심에 노기준 역시 마음의 동요가 감지된 것. 특히 상상도 못한 크로키 모델 주인아의 낮 밤 다른 사생활은 향후 전개를 더욱 궁금케 했다.

그런 가운데 공개된 사진 속 주인아, 노기준의 달라진 분위기가 시선을 강탈한다. '타깃 감사' 의혹을 파헤치기 위해 연구소 외근에 나선 주인아와 노기준. 비밀 발각에도 여전히 흔들림 없는 포커페이스를 유지하는 주인아와, 주변 상황을 살피는 노기준의 모습은 감사실 에이스 콤비로의 활약을 기대케 한다. 이어 장미 꽃잎이 흩뿌려진 침대 위 아슬아슬하게 밀착한 두 사람의 모습은 심박수를 한껏 끌어올린다. 서로에게서 시선을 떼지 못하는 노기준과 주인아. 당황함과 어색함 사이의 묘한 분위기가 은밀한 사생활 발각 후 맞이한 첫 공조에서 벌어질 일을 기대케 한다.

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그런가 하면 전재열과 박아정의 심상치 않은 분위기도 포착됐다. 앞서 3회 방송에서 박아정이 전재열에게 오피스텔 키를 돌려주며 "신경 쓰이셨으면 좋겠거든요, 제가"라는 의미심장한 말을 남긴 바 있다. 사진 속 박아정을 향한 의미 모를 짙은 눈빛, 그리고 박아정의 복잡미묘한 눈빛 교차는 이들의 숨겨진 과거와 현재를 더욱 궁금하게 한다.

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'은밀한 감사' 제작진은 "오늘(3일) 방송되는 4회에서 에이스 콤비 주인아와 노기준의 활약이 펼쳐진다. 또 은밀한 비밀을 공유하게 된 두 사람의 감정 변화가 설렘 지수를 높일 것"이라면서 "전재열과 박아정의 숨겨진 과거사에도 주목해 달라"고 전했다.

한편, tvN 토일드라마 '은밀한 감사' 4회는 오는 3일 밤 9시 10분에 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com