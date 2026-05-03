[공식] '공포 퀸' 김혜윤 흥행 기세 미쳤다..'살목지' 260만 돌파 "역대 공포 흥행 3위"

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김혜윤 주연 공포 영화 '살목지'(이상민 감독, 더램프 제작)가 국내 박스오피스 기분 역대 공포 영화 흥행 3위에 올랐다.

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'살목지'가 영화진흥위원회 통합전산망 3일 기준 누적 관객수 260만121명을 기록했다. 이로써 '살목지'는 2002년 개봉한 대표적인 공포 영화 '폰'(260만명 추정)을 제치고 국내 박스오피스 역대 공포 영화 흥행 3위에 올랐다.

손익분기점의 3배인 240만 관객을 달성한 지 단 하루 만에 260만 관객까지 넘어서며 빠른 속도로 역사적인 기록을 써 내려가고 있는 '살목지'. 여름에만 통한다는 공포 영화의 흥행 공식을 깨고 '체험형 공포'로 관객들의 입소문을 이끈 '살목지'가 과연 공포 영화 역대 흥행 2위인 '곤지암'(268만명)의 기록까지 갈아치울 수 있을지 이목이 집중된다.

뿐만 아니라, '살목지'는 '악마는 프라다를 입는다 2' '슈퍼 마리오 갤럭시' 등 대작들의 공세 속에서도 지난 1일 42.8%, 2일 31.5%로 좌석판매율 상위권을 꾸준히 유지하며 5월 연휴에도 변함없이 흥행 강자의 자리를 지키고 있다.

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관객들은 계속해서 열화와 같은 성원을 보내고 있어, 5월에도 '살목지' 신드롬이 계속될 것으로 기대를 모은다.

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'살목지'는 살목지 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화다. 김혜윤, 이종원, 김준한, 김영성, 오동민, 윤재찬, 장다아 등이 출연했고 '귀신 부르는 앱: 영'의 이상민 감독이 메가폰을 잡았다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com