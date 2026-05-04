“혼냅니다” 후폭풍 양상국, 결국 사과 “불편 드려 죄송”

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[스포츠조선 조민정 기자] 코미디언 양상국이 유튜브 예능 출연 이후 불거진 논란에 결국 고개를 숙였다.

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양상국은 3일 자신의 SNS 게시물 댓글을 통해 "불편하게 해 드려 죄송하다"며 "앞으로 더 조심하겠다"고 사과했다.

논란은 지난 2일 공개된 유튜브 예능 '핑계고'에서 비롯됐다. 당시 양상국은 출근하는 아내를 위해 아침을 차리고 배웅까지 한다는 남창희의 이야기를 듣고 "위험한 행동"이라며 자신의 연애관을 밝혔다. 그는 "평생 해줄 게 아니면 안 한다"는 입장을 고수했다.

유재석이 "가끔이라도 데려다주는 게 좋지 않겠냐"고 조언했지만, 양상국은 "그건 아니라고 본다"며 생각을 굽히지 않았다. 이어 "이번에 만나는 사람과는 그런 개념이 없다"고 덧붙였다.

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특히 유재석이 계속 설득하자 "한 번만 더 이야기하면 혼냅니다"라고 말한 장면이 화제가 됐다. 이를 지켜보던 한상진은 "고정은 쉽지 않겠다"고 반응했다.

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방송 이후 온라인에서는 양상국의 말투와 태도를 지적하는 반응이 이어졌다. 일부 이용자들은 "말 한마디로 이미지가 달라질 수 있다", "무례함을 솔직함으로 포장한 것 아니냐"는 의견을 남겼다.

결국 양상국은 논란이 확산되자 직접 사과 입장을 밝히며 상황 수습에 나섰다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com