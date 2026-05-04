허경환, 또 '180cm 키높이'...신지 결혼식서 유독 훤칠한 비주얼

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 신지와 문원의 결혼식이 많은 이들의 축복 속에 성황리에 마무리된 가운데, 단체사진 속 개그맨 허경환의 반전 비주얼이 눈길을 끌었다.

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3일 방송인 박슬기는 신지와 문원의 결혼식에 참석한 뒤 현장 분위기가 담긴 사진들을 공개했다.

이날 결혼식 말미에는 단체사진 촬영을 위해 연예계 지인들이 한자리에 모였고, 그 가운데 유독 시선을 사로잡은 인물이 있었다. 바로 허경환이었다.

공식 프로필상 키 168cm로 알려진 허경환은 연예계 대표 단신으로 자주 언급되지만, 이날 사진에서는 한층 훤칠해진 모습으로 등장해 눈길을 끌었다.

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특히 최근 유튜브 채널 '궁금하면 허경환'을 통해 15cm 맞춤 키높이 신발을 착용, 180cm에 가까운 비주얼을 선보인 바 있는 그는 이날 결혼식에서도 비슷한 모습으로 등장해 시선을 모았다.

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한편 신지는 지난 2일 서울 강남구 역삼동 라움아트센터에서 7세 연하 가수 문원과 결혼식을 올렸다.

두 사람의 인연은 2024년 MBC 표준FM '이윤석 신지의 싱글벙글쇼'를 통해 시작됐다. 당시 게스트로 출연한 문원과 인연을 맺은 신지는 이후 연인으로 발전했고, 결국 결혼에 골인했다.

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이날 결혼식 사회는 붐과 문세윤이 맡았으며, 코요태 멤버 김종민과 빽가는 축사를 통해 두 사람의 앞날을 응원했다.

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shyun@sportschosun.com