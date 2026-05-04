김숙, 가족들에 1/N 거절 당하고 '갈비 82인분' 통큰 플렉스

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 김숙이 아버지 생신을 맞아 대가족과 함께한 식사 자리에서 무려 '82인분 갈비'를 계산하며 통 큰 면모를 드러냈다.

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4일 일김숙의 유튜브 채널 '김숙티비'에는 아버지 생신을 기념해 부산으로 향한 모습이 담겼다. 김숙은 "아버지 생일이라 부산에 왔다"며 가족들과 한자리에 모였다.

이날 자리에는 증손주까지 포함된 대가족이 총출동했다. 김숙은 "우리 가족 진짜 많다"며 북적이는 현장을 공개했지만, 가족들 모두 카메라 공개를 꺼리며 현실적인 분위기를 더해 웃음을 자아냈다.

식사는 갈비를 중심으로 한 '대형 먹방'이었다. 안심, 살치살, 생갈비 등 다양한 부위가 끊임없이 이어졌고, 김숙은 "고기가 녹는다"며 감탄을 쏟아냈다.

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특히 이날 가장 놀라움을 안긴 건 계산이었다. 대가족 규모에 걸맞게 주문량이 폭증했고, 결국 갈비만 무려 82인분에 달한 것으로 전해졌다.

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김숙은 이를 직접 계산하며 아버지 생신 선물을 대신하는 통 큰 면모를 드러냈다. 자신이 낼 생각이었지만, 가족들에 "이번에는 N분의 1 하는 거지?"라고 물었고, 가족들이 아무도 대답하지 않자 "대답이 없어"라며 놀라는 척을 해 재미를 더했다.

olzllovely@sportschosun.com