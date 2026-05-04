"소개팅 100번·똥차 컬렉터" 한윤서, 방송이 독 됐나…예비 시모 상견례 직전 취소

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그우먼 한윤서가 오전부터 맥주 쇼핑에 나서는 파격 행보를 보인 가운데, 예비 시댁과의 상견례가 취소됐다.

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4일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 '41세 노처녀' 한윤서가 예비 시댁과의 상견례 직전 취소된 위기에 봉착했다.

이날 한윤서의 남자친구 문준웅은 상견례에 들떠 있는 한윤서를 만나기 직전 제작진에게 "다음주 촬영 어려울 것 같다. 어머니가 다음주 윤서를 만나는 일정을 취소해 달라고 하셨다. 이유는 정확히 모르겠다"고 밝혀 충격을 안겼다. 이를 지켜보던 MC들은 "방송을 보신게 화근이었나?"라며 걱정했다.

특히 이날 한윤서의 어머니는 상견례를 앞둔 딸을 응원 하기 위해 깜짝 방문까지 한 상황. 당황한 문준웅은 어렵게 말을 꺼냈다. 그는 "어젯밤에 어머니가 연락을 주셔서 다음주 윤서와 만나는 자리를 취소해달라고 하셨다"라고 전달하며, '윤서 만나기로 한거는 다음으로 미루자'는 문자를 공개했다.

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이어 "문자를 보고 나서 바로 전화를 했는데, 어머니가 전화를 안 받으셨다"라면서, 문준웅은 한윤서와 예비 장모님이 있는 자리에서 어머니에게 다시 전화를 드렸지만 받지 않으셨다.

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예비 시어머니의 냉정한 대처에 분위기가 냉랭해졌다. 이에 문준웅은 어머니와 친한 고모에게 전화를 걸었다. 예비 시고모는 "내가 방송 보고 가서 좋아했더니, 아빠는 엄청 좋아하셨는데 엄마는 조금 걱정을 하신다"고 운을 떼며, "너무 빨리 결혼을 하는 것 같기도 하고, 술을 또 잘 마시는 (걸 걱정하신다). 근데 그렇게까지 전화를 안 받으시는거 보니 걱정이다"라고 넌지시 이유를 알렸다.

한윤서는 앞서 방송에서 "소개팅 100번 했다", "똥차 컬렉터였다"는 등의 이야기를 한 것. 이에 절친들은 "다른 남자들이 피한 여자를 내 아들은 왜 만나니"라고 생각할 수 있다고 걱정했다.

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하지만 이날도 맥주 4팩을 거침없이 구매하며 대낮부터 맥주를 들이키는 모습을 보여 걱정을 사기도 했다. 화가난 어머니는 한윤서가 사온 맥주를 다 버리며 호통쳤다.

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문준웅은 "저희가 만난지 3개월 밖에 안됐는데, 벌써 부모님도 뵙고, 방송도 나오고"라며 "결혼까지 잘 가면 문제가 없겠지만, 걱정을 하시는 것 같다"라고 설명했다.

한편 방송 일주일 후, 한윤서는 예비 시어머니 없이 시아버지와 식사자리를 가지게 됐다.

olzllovely@sportschosun.com