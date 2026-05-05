탈세 위해 처형과 불륜까지..결말은 ‘배신’ 역대급 반전 (탐비)

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[스포츠조선 박아람 기자] 탈세를 노리고 처형과 위장 불륜까지 감행한 사연이 결국 역대급 배신으로 되돌아오며, 상상을 초월하는 전개로 안방극장에 충격을 안겼다.

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4일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '탐정 24시'에서는 "임시 보호자에게 맡긴 반려견의 생사를 알 수 없다"는 한 여성의 절박한 사연이 공개됐다. 의뢰인은 2024년 10월 해외 발령으로 출국하게 되면서, 반려견인 골든두들 '구름이(가명)'를 임시 보호자에게 맡겼다. 임시 보호가 시작되고 한동안 구름이는 체중도 늘고 잘 관리된 모습으로 특별한 이상 징후는 없었다. 하지만 2025년 8월, 본격적으로 구름이의 해외 운송 준비를 시작하려 하자 문제가 생겼다. 임시 보호자는 "바쁘다"는 이유로 일정을 12월로 미루더니, 막상 12월이 되자 연락을 끊어버렸다. 그리고는 12월 27일, "구름이가 죽었다"며 "이미 장례와 화장까지 마쳤다"는 문자를 보내왔다. 그러나 의뢰인이 동물병원에 확인한 결과, "그런 진료 자체가 없었다"는 답변이 돌아왔다. 급히 귀국해 임시 보호자의 집을 찾은 의뢰인은 "복도에서부터 숨쉬기 힘들 정도의 악취가 나는" 섬뜩한 상황과 마주했다. 당시 집 안에서는 인기척과 함께 컴퓨터 게임 소리가 들렸지만, 임시 보호자가 끝내 문을 열어주지 않아 구름이의 생사도 확인하지 못한 채 다시 한국을 떠나야 했다.

동물 탐정은 구름이의 생사를 확인하기 위해 곧장 임시 보호자의 주소지로 향했다. 아파트 관리단의 협조로 만난 임시 보호자의 윗집 주민들은 "그동안 집 안을 가득 채운 악취와 심각한 개 짖는 소리에 시달려왔다"고 고통을 호소했다. 하지만 "작년 여름부터 개 짖는 소리가 사라지고 악취가 더 심해졌다"는 충격적인 증언이 이어지며 긴장감이 높아졌다. 이를 들은 데프콘은 "최악의 상황을 걱정하게 된다"고 우려했고, 유인나 역시 "마음이 너무 불안하다"며 말을 잇지 못했다. 이후 동물 탐정은 임시 보호자의 SNS를 추적, 주변 인물들을 상대로 탐문을 이어갔다. 그러자 "(임시 보호자가) 개 11마리를 키운다", "해외로 입양을 보낸 개들도 있다", "꿈이 반려견 훈련사다" 등 구름이 임시 보호자에 관한 제보가 잇따랐다. 그러던 중 마침내 임시 보호자에 대해 잘 안다는 인물이 등장했고, 그에게서는 차마 믿을 수 없는 충격적 증언들이 쏟아졌다. 경찰 수십 명과 동물 탐정 대원까지 프로그램 사상 최대 규모의 인원이 동원된 '구름이 사망 사건'의 진실은 다음 주 방송에서 공개된다.

한편 '사건 수첩'에서는 "남편과 친언니가 바람을 피우는 것 같다"는 또 다른 의뢰가 공개되며 모두를 경악에 빠뜨렸다. 상가를 가지고 있던 의뢰인의 남편과 부동산 중개소를 운영 중인 언니는 최근 일 때문에 자주 연락을 주고받았고, 임장을 이유로 함께 외출을 반복하며 가까워졌다. 그러던 중 의뢰인은 남편의 차량 블랙박스에 녹음된 두 사람의 은밀한 대화를 통해 불륜 사실을 알게 됐다. 남편은 아내를 두고 "착한 식기세척기 하나 갖다 놓은 느낌"이라는 모욕적인 발언까지 서슴지 않았다. 탐정단이 조사에 착수하자 두 사람이 모텔과 식당, 카페 등을 오가며 데이트를 즐기는 외도 현장이 잇따라 포착됐다. 그러나 두 달 뒤, 의뢰인의 남편이 돌연 "가출한 아내를 찾아달라"며 탐정 사무실을 찾아오면서 상황은 급변했다. 그는 "처형과의 불륜 때문에 재산을 아내 명의로 넘겼는데, 아내가 상가 매각 대금 30억 원을 챙겨 집을 나갔다"고 주장했다. 추적 결과 아내는 현재 임신 상태로, 내연남과 함께 베트남에 도피 중인 것으로 파악됐다. 그런데 이 모든 사건의 배경에는 더욱 충격적인 반전이 숨어 있었다.

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6개월 전, 언니는 동생이 남편과 돈 문제로 갈등을 겪자 동생 부부를 갈라놓기로 결심했다. 이에 동생에게 남자를 소개하고, 밀회 장소까지 제공하며 외도를 부추겼다. 심지어 동생이 임신하자 재산 분할을 받고 이혼시키기 위해 '위장 불륜극'까지 치밀하게 설계했다. 당시 동생의 남편은 체납된 세금을 안 낼 방법을 찾고 있었고, 언니는 처형인 자신과의 가짜 불륜을 통해 "위장 이혼을 하자"고 제안했다. 이에 세 사람은 탐정까지 고용해 의도적으로 불륜 증거를 만들어냈고, 협의 이혼을 하는 것처럼 상황을 꾸몄다. 결국 동생의 남편은 대부분의 재산을 아내에게 분할하는 방식으로 은닉하고 세금 추징을 피하는데 성공했다. 하지만 이 모든 건 그에게 이를 갈고 있던 자매의 배신극이었고, 세 사람은 진흙탕 싸움 끝에 법의 심판을 받게 됐다. 사건을 지켜본 김풍은 "이게 영화가 아닌 실화라니... 돈이 뭐라고 저렇게까지 하냐"며 믿기 힘들다는 반응을 보였고, 일일 탐정으로 함께한 빠니보틀은 "세상이 제 생각보다 훨씬 복잡하고 어렵다"며 씁쓸한 소감을 전했다.

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tokkig@sportschosun.com