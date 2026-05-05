27기 현숙, 25기 영자 왕따 주동설 해명 "오히려 내가 배제돼, 가해자 아냐"

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[스포츠조선 이우주 기자] 27기 현숙이 25기 영자 왕따 주동설에 대해 해명했다.

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27기 현숙은 최근 자신의 SNS를 통해 루머에 대한 해명문을 공개했다. 현숙은 "저는 누군가를 따돌리거나 왕따를 주도한 사실이 없다"며 "사람을 편견으로 단정하거나, 특정 분위기를 만들어 누군가를 고립시키는 방식 역시 제가 살아온 방식과 맞지 않다"고 왕따 주동설에 대해 부인했다.

그러면서 현숙은 "일부 상황에서는 오히려 제가 배제되는 입장이었고, 또 다른 상황에서는 갈등을 키우지 않기 위해 직접 시간을 내어 대화하고 조율하려 했다. 그럼에도 앞뒤 맥락을 제외한 채 저를 일방적인 가해자로 몰아가는 주장에는 동의할 수 없다"며 "앞으로도 확인되지 않은 내용으로 저를 가해자로 단정하거나 허위 사실을 유포하는 경우 필요한 조치를 검토하겠다"고 강경대응을 예고했다.

최근 SBS PLUS '나는 솔로 그후, 사랑은 계속된다' 여자 출연자들은 25기 영자를 제외한 채 만남을 가져왔다. 이 모습이 SNS를 통해 여러 차례 공개되면서 일각에서는 25기 영자가 따돌림을 당하는 것이 아니냐는 의혹이 불거졌다. 이 가운데 27기 현숙이 왕따 주동자라는 루머까지 돌자 현숙은 직접 나서 루머를 해명했다.

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wjlee@sportschosun.com