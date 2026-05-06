김재환, '워너원고'서 예능감 폭발…게임→팀 케미, 다 잡았다

'워너원고 백투베이스' 방송화면 캡처

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 김재환이 '워너원고 : 백투베이스'를 통해 예능감과 팀 케미를 동시에 보여줬다.

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김재환은 지난 5일 Mnet+에서 공개된 리얼리티 '워너원고 : 백투베이스(WANNA ONE GO : Back to Base)'에 출연했다.

이날 김재환은 시작부터 로고송 '위 워너 고(WE WANNA GO)' 청음회 DJ를 맡아 분위기를 이끌었다. 멤버들에게 즉석 킬링 파트 대결을 제안하는 등 적극적으로 참여하며 현장 분위기를 띄우기도 했다.

이어 '워너베이스' 입성 후 진행된 게임에서는 '예능 존재감'을 가감 없이 드러냈다.

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특히 '소리 나는 좀비 게임'에서는 빠른 움직임으로 위기를 피하는가 하면, 멤버들을 술래 앞으로 유도하며 긴장감을 더했다.

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저녁 식사 시간에는 멤버들에게 봄동 비빔밥을 먼저 나눠주며 자연스러운 팀워크도 보여줬다.

김재환은 최근 전역 후 첫 컴백 활동에 돌입, 음악방송과 웹 예능 등을 오가며 활동을 이어가고 있다.

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'워너원고 : 백투베이스'는 매주 화요일 오후 6시 Mnet+를 통해 공개되며, Mnet에서는 오후 8시 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com